A múlt hétvégi Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérője komoly meglepetést okozott, a Ferrari párosa szerezte meg az első rajtsort vasárnapra, míg a Red Bull világbajnoka, Max Verstappen „csak” a 3. helyről kezdhette a futamot.

A piros lámpák kialvása után aztán a holland – valamint csapattársa, az 5. helyről startoló Sergio Perez is – fantasztikus lendületet véve tört előre, az első kanyarban Verstappen és a mexikói is a ferraris Charles Leclerc előtt volt picivel. Míg Perez a monacóival összeérve ott ki is esett, Verstappen a belső íven jól fordult, megszerezte a vezetést – majd végül a győzelmet is.

A Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko a versenyt követően elárulta, fogadást kötött Verstappen rajtjára, méghozzá nem mással, mint a pilóta versenymérnökével, Gianpiero Lambiase-szal (becenevén GP, nyitóképünkön balra). Utóbbi fogadott saját versenyzője ellen…

„Max mindent jól csinált, a rajtja pedig egyenesen mesteri volt. Fogadást kötöttem Gianpieróval arról, hogy ki vezet az első kanyar után – GP veszített. Maxszal már nem szoktam fogadni, de GP-vel igen. Ez volt a második alkalom, mindkétszer én nyertem” – mesélte Marko a Motorsport.com-nak.

Az osztrák Perez szerencsétlenül sikerült kísérletére is kitért, kifelé nem igazán kritizálta a mexikóit.

„Hogy hibázott-e? Én azt mondanám, inkább tipikus versenybaleset volt. Sokkal jobban rajtolt, mint Sainz, és már Leclerc előtt is volt, szóval kár, hogy összeértek. De ilyen lelkes szurkolótábor mellett logikus, hogy a győzelemre hajtott. Nem gondolom, hogy mindent vagy semmit manőver volt, megértem, hogy megpróbálkozott vele.”

„Még a bokszba visszatérve is szerette volna folytatni a versenyt, de nem volt lehetséges. Nem pusztán az oldaldobozon tátongott egy hatalmas lyuk, más alapvető alkatrészek is sérültek” – magyarázta.