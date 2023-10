Saját magát is meglepte a Ferrari azzal, hogy a szombati kvalifikáción Charles Leclerc-rel és Carlos Sainz-cal kisajátította az első sort a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíjra, a 2023-as szezon tizenkilencedik versenyére, fogást találva a háromszoros és címvédő Max Verstappenen is.

A 71 körös viadalt 25 fokos levegő-, valamint 48 fokos aszfalthőmérséklet mellett, napos időben kezdték meg. Ami a gumitaktikát illeti, a mezőny többsége a közepes keverékű Pirelliket választotta a rajtra, míg a Q1-ben elvérző Lando Norris a lágy, Alexander Albon és Esteban Ocon pedig a kemény keverékűeket.

Hazai dráma a rajt után

A várakozásoknak megfelelően nagy szerep jutott a szélárnyéknak a piros lámpák kialvását követően: a Red Bull versenyzői azonnal sarokba szorították Leclerc és Sainz kettősét. Leclerc a célegyenes végén a Red Bullok szendvicsébe került, de végül Verstappen fordult el elsőként, bár az ötödik helyről rajtoló Pérez is megpróbálta, ám a mexikói túl korán kanyarodott rá a monacói ellenfelére, így összeértek.

Pérez a levegőbe emelkedve landolt a bukótérben, és hiába próbálta meg folytatni, a bokszba hajtva egyértelművé vált, hogy túlságosan megsérült az autója, így a hazai közönség bánatára kénytelen volt feladni a futamot. Megsérült Leclerc autója is a koccanás következtében, később el is hagyta a szárnyelemet a monacói, ami miatt az 5. körben rövid időre virtuális biztonsági autós fázist rendeltek el.

Sergio Perez ve Charles Leclerc'in kazası!pic.twitter.com/BscxZ5phQy — Formula Türkiye 🇹🇷 (@FormulaTurkiye) October 29, 2023

Annak ellenére, hogy Leclerc sérült szárnnyal folytatta a körözést, Verstappen előnye csak lassacskán nőtt, ami sokáig 3-3,5 másodperc körül stabilizálódott, őket további 3 másodperccel lemaradva követte Sainz. Mögöttük a negyedik helyért vívott késhegyre menő csatát Lewis Hamilton az időmérőn parádés teljesítményt nyújtó Daniel Ricciardóval, az ausztrál kiváló védekezésének köszönhetően viszont csak a 11. körben tudott előzni a hétszeres világbajnok.

Magnussen bukása Verstappenék húzását is felülírta

Verstappent váratlanul korán, már a 20. kör elején kihívták az első kerékcserére, amivel a Sainz mögé beragadó Hamilton esetében a 25., George Russell-lel a 27. körig vártak, egy körrel utánuk pedig Ricciardo tett ugyanígy. A Ferrarinál egészen a 31-32. körig halogatták a bokszkiállásokkal, a hollandnak eközben kifizetődött a korai kiállás, folyamatos felzárkózásával ugyanis Leclerc kerékcseréje után ismét ő került az élre.

Kevin Magnussen óriási balesete miatt azonban előbb a biztonsági autót küldték pályára, a 35. körben pedig piros zászlóval szakították félbe a mexikói futamot.

Nagyon furcsán kötött ki a TecPro-falban a Haas dán pilótája, aki előtte egyszer már lesodródott a pályáról. A visszajátszások alapján teljesen tehetetlen volt Magnussen, ugyanis minden előjel nélkül tört ki a bal hátsó kereke az S-kanyaroknál. A becsapódást követően a 31 éves versenyző a saját lábán kászálódott ki a roncsból, ami lángra is kapott, így oltani is kellett.

Kifejezetten rosszul fogadta a megszakítás hírét Verstappen, de a címvédő félelmei annak kapcsán, hogy – mintegy 25 percnyi kényszerszünet után – állórajttal indították újra a versenyt, nem igazolódtak be. A második rajt után megtartotta a vezetést a Red Bull-lal, igaz, ehhez kellett az is, hogy a célegyenes végéig vezető, több mint 800 méteres vágtában törte a szélárnyékot.

Hátrébb Russell nyert viszonylag sokat annak köszönhetően, hogy a többséggel ellentétben kemények helyett használt közepes gumikon rugaszkodott el, így a hetedikről az ötödik helyre kapaszkodott fel. Az újraindítást követően Verstappen gyorsan lélegzetvételnyi előnyre tett szert, ellenben Leclerc-nek a használt közepes gumikon támadó Hamilton okozott nehéz pillanatokat.

A 40. kör elején – immár a DRS segítségével – az előzésre is elszánta magát Hamilton: teljesen belülre húzódva gyűrte le a Ferrari pilótáját a második helyért.

LAP 40/71 Fortune favours the brave 💪 Hamilton muscles his way past Leclerc and into P2! 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/BaM8YhtmKk — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Verstappenre azonban így sem jelentett veszélyt a Mercedes versenyzője – ellentétben a múlt hétvégi Amerikai Nagydíjjal –, mivel a Red Bull-os körről körre növelte az előnyét. Ezzel párhuzamosan a mezőny közepén csatázva Cunoda Juki szinte egy az egyben lemásolta Pérez korábbi manőverét, és a 49. körben az 1-es kanyarban összeért Oscar Piastrival, beforgatva magát a bukótérbe. Mexikói kollégájával ellentétben a japán folytatni tudta a versenyt, de csak a mezőny végén, míg az ausztrál újonc maradt a hetedik helyen.

V49/71 | ¡Se tocan Tsunoda y Piastri! Luchaban por la séptima posición, pero el de AlphaTauri ha querido pasar por el exterior y cerrarle en el vértice de la curva. Yuki cae a la 16ª posición. #MexicoGP🇲🇽 pic.twitter.com/sbGqNpXRm7 🔴 EN DIRECTO: https://t.co/HpMqTxme2w — MotorTimeES #MexicoGP🇲🇽 (@MotorTimeES) October 29, 2023

Verstappen már Prosttal egálban

A győzelem, illetve a dobogós helyezések szempontjából különösebb izgalmakat már nem tartogatott a verseny utolsó negyede, egyedül Lando Norris szolgáltatta a showt, aki – miután a csapattársa félreállt előle – a 60. körben bravúros manőverrel autózta körbe Ricciardót a 4-es kanyarban. A McLaren britje néhány kör alatt utolérte Russellt is, a 67. körben pedig be is ültette a hintába a honfitársát, akit a 6-os kanyarban kifékezve az ötödik helyre zárkózott fel – úgy, hogy Norris a 17. pozícióból startolhatott.

2017, 2018, 2021 és 2022 után ötödjére is Max Verstappent intették le elsőként Mexikóban. Idei 16. győzelmével a saját, egy évvel ezelőtti rekordját is megdöntötte, míg karrierje 51. sikere azt jelenti, hogy az örökranglistán kiegyenlített a négyszeres vb-győztes Alain Prosttal. Hamilton maradt a második, de bezsebelte a leggyorsabb, így három futammal a szezon vége előtt 20 pontra csökkentette a hátrányát Pérezzel szemben, a dobogó legalsó fokára pedig Leclerc állhatott fel, csapattársát, Sainzot megelőzve.

Norris Sainzot már nem tudta utolérni, ellenben az utolsó körökben Russellt megszorongatta Ricciardo, de köztük is változatlan maradt a sorrend. Piastri, Alexander Albon (Williams) és Esteban Ocon (Alpine) csípték el az utolsó pontszerző pozíciókat. Összesen 16-an érték célba Pérez és Magnussen mellett az Aston Martin párosa, Fernando Alonso és magát a hajrában megforgató Lance Stroll nem tudta befejezni a futamot, míg Logan Sargeant (Williams) az utolsó körben állt ki a bokszba.

Az egyéni pontverseny állása (19/22 futam után):

Max Verstappen (holland, Red Bull) – 491 pont (világbajnok) Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) – 240 pont Lewis Hamilton (brit, Mercedes) – 220 pont Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) – 183 pont Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) – 183 pont Lando Norris (brit, McLaren) – 169 pont

A konstruktőri bajnokság állása (19/22 futam után):

Red Bull – 731 pont (világbajnok) Mercedes – 371 pont Ferrari – 349 pont McLaren – 256 pont Aston Martin – 236 pont Alpine – 101 pont

A világbajnokság szünet nélkül, a jövő hétvégén folytatódik az idény utolsó sprinthétvégéjével, a Sao Pauló-i Nagydíjjal.