A meglepetés reménye is felcsillant a 2023-as Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérő edzése előtt, miután az első után a harmadik szabadedzésen is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, így beékelődött a Red Bull két versenyzője közé Alexander Albon a Williamsszel. Ennek ellenére a magyar idő szerint szombat este megrendezett kvalifikációnak úgy vágott neki a mezőny, hogy mindhárom gyakorlás Max Verstappen elsőségével záródott.

Napos időben, 26 fokos levegő- és 46 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött el a 18 perces első etap. Bár Verstappen már az első körök után az élre katapultálta magát, benne volt a pakliban, hogy megüti a bokáját a háromszoros világbajnok, ugyanis bokszutcai feltartás miatt vizsgálatot indítottak ellene a kvalifikáció végeztével.

Verstappen will be investigated after qualifying, after he appeared to pause at the end of the pit lane

Hamilton and Sargeant and Tsunoda are all also under investigation for failing to slow under yellow flags#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/8tUinz2g9Q

— Formula 1 (@F1) October 28, 2023