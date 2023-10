Helyi idő szerint 12.30-kor, napos, kellemesen meleg időben (23 Celsius-fokos levegő- és 42 fokos aszfalthőmérséklet) mellett kezdődött a 2023-as Forma-1-es idény 19. fordulója, a Mexikóvárosi Nagydíj az Hermanos Rodriguez pályán.

We are GREEN for practice! Fittingly, the green Aston Martin duo are first out on track 💚 Follow along 👉 https://t.co/MddmLh3lbF#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/JGL06kBD5l — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

Austinnal ellentétben itt már három teljes szabadedzés állt rendelkezésre a felkészüléshez, így nem kellett úgy kapkodni, mint az előző két hétvégén, persze a többség így sem pocsékolta az időt.

Bő 10 perc után a helyi kedvenc, Sergio Perez állt az élen a Red Bull-lal, mögötte csapattársa, Max Verstappen, majd a ferraris Chareles Leclerc, az alphatauris Daniel Ricciardo és a williamses Alexander Albon volt az első ötben.

An absolute eruption of sound as Checo enters the stadium! 🙌 The home hero momentarily goes quickest, to the delight of Foro Sol#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/Lx2DJsrviT — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

A magaslati levegő több pilótának/autónak is gondot okozott: Carlos Sainz hidraulikai problémára panaszkodva kullogott vissza a bokszutcába, a mclarenes Lando Norris az érzésre beeső fékpedálról beszélt a csapatrádión.

Carlos Sainz reports a hydraulics issue over the radio 😩 Appearing to be stuck in gear, he trundles back to the pits for the team to investigate#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/58eUgksYkQ — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

Hasonló gondja volt a Forma-2-es ász Theo Pourchaire-nek, aki az Alfa Romeónál vezetett a fiatal pilótás előírás keretében. Nem ő volt az egyetlen: az AlphaTauri Isack Hajdart, az Alpine Jack Doohant, a Haas Oliver Brearmant, a Mercedes Frederik Vestit küldte pályára. Rendre Bottas, Cunoda, Gasly, Magnussen és Russell „kispadozott”.

Míg addig a közepes és kemény keverékű Pirellikkel ment mindenki, 20 perc után a mclarenes Oscar Piastri elsőként a piros jelölésű lágy keveréken autózott egy 4. időt. Albon ekkor a 2. volt, a Willamsnek feküdt a végtelen fő egyenes.

Féltávnál továbbra is Verstappen állt az élen 1:20,245-tel a közepeseken, Albon 4 ezred hátránnyal volt a 2., a ferraris Leclerc épp ekkor ugrott fel lágyakon a 3. helyre, 52 ezredes lemaradással. Szerencsétlen Purchaire eddigre már harmadszor is küszködő autóval ment be a bokszutcába.

Théo Pourchaire's FP1 outing hasn't gone smoothly so far 😭 The @Formula2 championship leader has been in and out of the pits a few times with an issue, yet to set a time#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/sYR1tQmqg2 — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

Bő 20 perccel a vége előtt az immár lágyakon 1:19,7-tel leggyorsabb Verstappen tervezetlenül hajtott ki a bokszutcába, a rádión azt mondta, valami csúszkál a lábtérben.

Albon végig villogott: 12 perccel a leintés előtt a két Red Bullt szétválasztva lépett a 2. helyre, alig 95 ezreddel volt lassabb Verstappennél.

📍 Foro Sol, stadium section at Autodromo Hermanos Rodriguez 🏟️ One of the most unique and passionate locations in all of Formula 1! 😍#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/T23BbxLd7s — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

Az élen a sorrend már nem változott az utolsó percekben, Verstappen Albonhoz képest kicsi, a többiekhez viszonyítva már tisztességes előnnyel lett a leggyorsabb az első gyakorláson – Perez már három-, Norris öttizedet kapott, a 11. helyen záró Lewis Hamilton már pont másodperc feletti lemaradással fejezte be az edzést.