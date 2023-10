21 fokos levegő-, valamint 42 fokos aszfalthőmérséklet kíséretében, derült időben vette kezdetét a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj harmadik, egyben utolsó edzése. A kvalifikáció előtti gyakorlás a legteljesebb nyugalomban vághatott neki a mezőny, mivel az előrejelzések maximálisan kizárták az eső valószínűségét – ugyanezt a második tréningről nem lehetett elmondani, mert időnként a pálya egyes pontjain megjelent némi, de nem számottevő mennyiségű csapadék.

Időben a szabadedzés negyedénél, gyakorlatban pedig még csak az első, tapogatózó jellegű mért köröknél tartott a mezőny, amikor lendültek a sárga zászlók, miután Pierre Gasly megforgatta az Alpine-t a stadion bejáratánál. Közel volt ugyan a falhoz a francia, a padlólemez volt az, ami végül komolyabb ütést kapott a 12-es kanyar kijárati kerékvetőjén.

Egy rövidebb időszaktól eltekintve, amikor George Russell vezetett, sokáig Max Verstappen állt az élen, azonban az edzés utolsó harmadában javulásnak indultak a köridők, ahogy a versenyzők elkezdtek próbálkozni az egykörös szimulációkkal. Az első nagyobb meglepetést a Williams okozta: előbb Logan Sargeant autózott egy negyedik időt, majd a pénteken is megvillanó Alexander Albon – a hétvége első 1:17-es idejével – az eredménylista élére ugrott.

Az edzés azonban Verstappen elsőségével ért véget, ám a háromszoros világbajnok 1:17,887-es idejével mindössze hét századdal bizonyult gyorsabbnak Albonénál. A thai-brit Williams-pilóta így kettéválasztotta a Red Bull párosát, ugyanis Sergio Pérez – a hazai közönsége előtt – egy harmadik hellyel hangolt a folytatásra, megelőzve Russellt.

Mögöttük még vegyesebb képet fest az első tíz sorrendje, amit csak pikánsabbá tesz a tény, hogy az ötödik és a tizedik helyezettet csupán 130 ezredmásodperc választja el. Ebbe a szűk szórásba Oscar Piastri (McLaren), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Cunoda Juki (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (AlphaTauri) és Lewis Hamilton (Mercedes) fért be.

Az utolsó perceken a Ferrari veszítette a legtöbbet, a maranellói csapat egyik versenyzőjének sem jutott tiszta kör. Előbb a haasos Kevin Magnussen babrált ki Charles Leclerc-rel, aki – mint kiderült, a mérnöke hiányos tájékoztatása miatt – nem figyelt kellőképpen, erre válaszul a monacói ki is terelte a pályáról a dánt.

The incidents between Leclerc and Magnussen#MexicoGP #F1 #Formula1 #HAAS #Magnussen #Ferrari #Leclerc

2024 F1 Calendar for Charles Leclerc: https://t.co/9cv0dTDtod pic.twitter.com/XtTcawaROm

— giFF1🏁 (@giFFormula1) October 28, 2023