Ottani idő szerint 16 órakor, a korábbihoz hasonlóan napos, meleg időben (26 Celsius-fokos levegő és 39 fokos aszfalthőmérséklet) a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj második szabadedzése a Rodriguez fivérekről elnevezett városi pályán.

Elsőként a mercedeses George Russell gurult ki a bokszutcából, de szorosan követték az Astonok és a Ferrarik is, a McLarenek és a Red Bull-os hazai kedvenc, Sergio Perez sem várt sokáig.

Többek már csak azért is igyekeztek, mert az első gyakorláson öt csapatnál is ifjonc vezetett egy-egy állandó pilóta helyett, emellett a Pirelli 2024-es kísérleti gumijainak megfuttatását is igyekeztek gyorsan letudni, hogy később az érdemi munkára koncentrálhassanak.

A világbajnok Max Verstappen 5 perc után a rádión azt közölte, hogy az aktuális pályaszakaszán csepereg az eső – nem hallucinált, a napsütés mellett ritka, de nagy cseppekben hullott a csapadék. A körözést ez nem zavarta.

Yep… it's definitely raining! Drivers are reporting sprinklings on track, but it's not wet enough to require a tyre change just yet 💦#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/beocq4jhsA — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

10 perc után Albon állt az élen, mögötte Verstappen, Norris,Leclerc és Ricciardo sorakozott a top 5-ben, az alphatauris ausztrálon kívül mindenki a kísérleti gumikon futotta gyors körét.

A versenyzők előbb lassan a közepes, majd a lágy keverékekre váltottak, azokon a McLaren újonca, Oscar Piastri, valamint Albon állt az első két helyre. A veterán Fernando Alonso a 9-es kanyarban kis híján eldobta az autót, komoly gumifüstöt produkálva pördült meg, de folytatni tudta.

A high-speed spin is nothing to worry about for Fernando 😏#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/tSMfIYdV6E — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

Miután mások is felvették a piros Pirelliket, változott a sorrend, „féltávnál” Verstappen, Norris, Perez, Ricciardo, Hamilton, Ocon, Piastri, Russell, Sainz, Albon volt a top 10.

Az edzés utolsó harmdára esőt valószínűsítettek, de addigi is a versenyzők hosszabb etapos versenyszimulációkra tértek át.

Többen is jelentették a csapadékot a rádión, majd negyedórával a vége előtt már a versenyirányításis esősnek nyilvánította a körülményeket -. tegyük hozzá, nem szakadt, továbbra is slickeken lehetett körözni.

A szemerkélő eső ellenére izgalommentesen, aprómunkával telt el az edzés vége, igaz, a leintés után Verstappen és az alfás Valtteri Bottas még „csatázott” egyet pár kanyaron keresztül, nyilvánvalóan csak mókából.