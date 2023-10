Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Amerikai Nagydíjat, a Red Bull hollandja a mercedeses Lewis Hamilton és a mclarenes Lando Norris társaságában ünnepelt az austini pályán. Verstappen először féltávnál állt az élre a texasi versenyen, de nem volt tálcán kínált számára az 50. Forma-1-es siker: amíg volt ereje, Norris harcolt a holland ellen, majd a végén Hamilton került hozzá rendkívül közel.

Az 56 körös futam napos időben zajlott, a levegő 29, az aszfalt 39 Celsius-fokos volt a rajt idején. 16-an vágtak neki a futamnak a rajtrácsról, a két Aston Martin és a két Haas a bokszból kezdte a száguldást.

A mezőny többsége közepes gumikon kezdte a nagydíjat, csupán a bokszból induló Nico Hülkenberg (Haas) és Lance Stroll (Aston Martin) választották a kemény Pirelliket. Utóbbi egyébként komoly bakit vétett még a futam előtt: ahelyett, hogy a rajtrácsra kivezető körök végén a bokszba tért volna vissza, eredetileg a rajtrácson állt meg. Emiatt a verseny után vizsgálat várt a kanadaira.

A rajtnál az élről induló Charles Leclerc mellett simán elment a másodikként kezdő Lando Norris, ám a másik Ferrarival Carlos Sainz feljött a harmadik helyre. Lewis Hamilton a negyedik volt a Mercedessel, mögé pedig feljött a Red Bull-lal Max Verstappen. Az első kör problémamentesen lezajlott, egyedül a hatodik helyen haladó Oscar Piastri (McLaren) ért össze az egyik Alpine-nal.

Ez valószínűleg Esteban Ocon volt, aki a második körtől kezdve komolyan feltartotta George Russellt (Mercedes), Sergio Perezt (Red Bull) és kb. mindenki mást is, ugyanis megsérült az oldaldoboza. A francia mellett a harmadik körben mindkét topcsapat pilótája elment, de ez 3,5 másodpercükbe került.

Közben az élen is elkezdődött a csata: Norris 2,4 másodperccel ellépett Leclerc-től, Sainz pedig Hamiltonnal szemben védekezett – sikertelenül, a helycsere megtörtént a 4. körben. Verstappen tisztes, bő egy másodperces hátrányból követte őket. Egy körrel később ez megszűnt: Verstappen is megelőzte Sainzot.

Hamilton has Sainz in his crosshairs and gets past the Ferrari driver – he’s up to P3 and now chasing Leclerc #F1 #USGP pic.twitter.com/euRrrLKMbM

A Ferrari-pilóták visszacsúszásában Leclerc vette át a stafétát ezt követően, mind a Mercedestől Hamilton, mint Verstappen a Red Bull-lal gyorsabb volt náluk. A hétszeres bajnok a hatodik körben hagyta le a monacóit, Verstappen azonban megtorpant, szép lassan satuba fogták őt a vörös autók. Időközben Ocon feladta a futamot, sérült autójával harcképtelen volt.

Tíz kör elteltével Norris stabilan, 3 másodperces előnnyel vezetett Hamilton előtt, miközben ketten egyre nagyobb különbséget autóztak ki a futam fő esélyesének előzetesen kikiáltott, ekkor negyedik helyen haladó Verstappennel szemben. A két Ferrari 3. és 5. volt, Russell pedig előrelépett a 6. helyre, ahogy mögötte mindenki, azaz Perez, Pierre Gasly (Alpine), Cunoda Juki és Daniel Ricciardo (AlphaTauri). Ennek oka Piastri volt, akit csapata lassú tempóban a bokszba hívott, a McLaren ausztrálja feladta a futamot.

Piastri is also out of this race ❌ The team radio the Aussie to come in due to overheating issues 😖 #F1 #USGP pic.twitter.com/QUNzF3aPd7

Miközben a 11. körben megkezdődtek a kerékcserék nagyüzemben a középmezőnyben, Verstappen kissé kiterelve a pályáról, de szabályosan megelőzte Leclerc-t a harmadik helyért. A holland ekkor 4,2 másodperccel haladt Hamilton mögött.

Verstappen gets past Leclerc but the Ferrari driver is forced wide

Norris, Hamilton és Verstappen ekkor zavartalanul haladhattak, a gumijuk élettartamának vége felé közeledve pedig a három pilóta közül Hamilton volt a leggyorsabb: Norrisra közeledett, Verstappentől pedig szakadt el. Az állóvizet a holland kavarta fel, a 17. körben megkezdte a kerékcseréket az élmezőnyben, újabb szett közepes gumikkal folytatta a versenyt.

Erre reagált Norris, Sainz, Perez és Cunoda is, így Hamilton vezette az Amerikai Nagydíjat Leclerc és Russell előtt. Norris Verstappen előtt 4,4 másodperccel és a kemény gumikon autózott tovább, Sainz és Perez viszont Verstappenhez hasonlóan a közepeseken hajtott ki csapatától. Hamiltonnál ekkor felmerült a Red Bull kalkulációja szerint, hogy akár egy kiállással megcsinálja a futamot, miközben a többség két cserében gondolkozott. Ugyanez felmerült Leclerc és Russell esetében is.

Mediums off and fresh Hard tyres on for Lando!

Verstappen folyamatosan dobálta a leggyorsabb köröket, Hamilton viszont a 20. körben elképesztően kockásra fékezte használt abroncsait. Tempója rosszabb lett, mint Leclerc-é, és nem is sikerült teljesíteni a Mercedes által kitűzött körszámot: a 21. kör elején kemény gumikat kapott a hétszeres bajnok, és csak Verstappen mögé 5 másodperccel tudott visszatérni. Ez így egy helycsere volt a két pilóta között, de nem volt egyértelmű, mik lesznek Hamilton szándékai később.

A 22. körre fordulva Russell is a bokszba hajtott új keményekért, így Leclerc maradt az élen egyedüliként, akinél biztosabban összejöhetett volna az egycserés taktika.

Leclerc 23 kört tett meg közepes gumikon, így a mezőnyből utolsóként letudta első cseréjét. Ekkor vált teljesen tisztává a kép: Norris 2,5 másodperccel vezetett Verstappen előtt kemény gumikon, és a rádiózás alapján ő sem zárta ki az egy cserét – Verstappennek azonban a közepes-közepes taktika miatt egy extra kiállás mindenképpen kellett. Hamilton volt ekkor a harmadik, de 7 másodperccel leszakadt már Verstappenről. Őt követte Sainz, Perez, Leclerc, Russell, Gasly, Cunoda és a bokszból rajtoló Alonso.

Norrisra a 25. körben ráesett Verstappen egy hibát követően, a látottak alapján pedig a taktikai hozzáállás is más felállást festett: a McLaren B-terve az lehetett, hogy a brit mégiscsak kijön még egyszer, majd a végén a közepeseken könnyebben felveheti a kesztyűt Verstappennel.

Verstappen a 27. körben már nyithatta a DRS-t Norris mögött, féltávnál pedig megtörtént a helycsere, Verstappen átvette a vezetést. Ez volt az egyetlen helycsere az elmúlt körökben a legjobb tízben, csatájuk azonban közelebb engedte 1,5 másodperccel hozzájuk Hamiltont.

Ezen a ponton pár körre nagyon leült a futam, Verstappen csak a 32. körben tudta egy másodperc fölé növelni előnyét Norris előtt. Hátul lehetett látni egy-két előzést, ezek felelőse Hülkenberg volt a közepes abroncsokon a 12. hely magasságában.

Lando’s not giving this up without a fight 💪 #F1 #USGP pic.twitter.com/vC5fgIMyXz

Amint kikerült Verstappen DRS-éből Norris, tempója igencsak visszaesett. A 34. körben Hamilton már közelebb járt hozzá, mint ő Verstappenhez (2,5 vs. 3,8 másodperc), így a McLaren húzott egy váratlant: a kör végén kihozták a britet, és felraktak neki zárásképpen egy újabb szett kemény abroncsot.

Verstappen nem kockáztatott, egy körrel később reagált a McLarenre a Red Bull a kemény gumikkal. A holland maradt elől rossz bokszkiállása ellenére is, virtuálisan nála volt a vezetés. Sainz is jött egyébként ebben a körben új kemény szettért.

LAP 36/56

Verstappen follows Norris in the following lap, also for hard tyres

Crucially, he comes back out ahead of the McLaren driver #F1 #USGP pic.twitter.com/NNmKmbc9R0

— Formula 1 (@F1) October 22, 2023