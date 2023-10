Max Verstappent a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíjon sem lehetett megállítani, és amellett, hogy utolérte Alain Prostot az örökranglistán, a saját rekordját is megdöntötte. A Red Bull háromszoros világbajnok mögött Lewis Hamiltont intették le másodikként, míg Charles Leclerc a pole-pozícióját végül egy harmadik helyre váltotta a Ferrarival.

A 71 körös leintése után Jenson Button, a 2009-es F1-es világbajnok készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Hihetetlen” – mondta ötödik győzelme után Verstappen, aztán hozzátette: „Sajnálatos, hogy Checo [Pérez – szerk.] már az első körben kiesett, de a szurkolók ennek ellenére maradtak, és csodálatosak voltak.”

„Ez a szezon is egészen hihetetlen, megint nagyon jó volt az autó tempója. A többiekétől eltérő stratégiával próbálkoztunk, de sajnos a piros zászló miatt nem tudtuk ezt megmutatni, mindazonáltal a kemény gumik még a verseny végén is jól működtek.”

„Teljesen frissnek érzem magam, nem is kellett annyira keményen nyomnunk. Nagyszerű eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy csak a hatodik helyről indultunk” – értékelte a versenyét Hamilton. „Nagyon büszke vagyok a csapatra, ugyanis nehéz heteken vagyunk túl, és egy nehéz hétvégét követően sikerült visszavágnunk.”

Annak kapcsán ugyanakkor voltak kétségei a hétszeres világbajnok, hogy a verseny második felét – az állórajtos újraindítás után – képes lesz végigcsinálni használt közepes gumikon. „Nem hittem volna, hogy ki fogják bírni, de úgy próbáltam úgy vezetni, ahogy te” – szólt oda korábbi csapattársának a Mercedes britje.

Ahogyan az előző hétvégén Verstappent, Austinban Leclerc-t fütyülték ki a helyi nézők, de a Ferrari monacóija igyekezett csillapítani a mexikóiak kedélyét, mondván, nem szándékosan ütközött Pérezzel a rajt után.

Charles Leclerc gets a COLD reception from the Mexican fans😬

After load of boos as the crowd at the Mexico City Grand Prix have their say for the clash with Sergio Checo Perez…

Charles defends himself, and rightfully say that he didn’t have much options at T1💯#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/jgRlrIulxz

— Opinionated Fan (@OpinionatedSF19) October 29, 2023