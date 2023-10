Megszerezte pályafutása 50. győzelmét Max Verstappen, ám a Forma-1-es Amerikai Nagydíjon aratott sikerére nehéz azt mondani, hogy könnyen adták neki. A hollandnak eleve a hatodik helyről kellett felzárkóznia, majd technikai problémák, a hajrában pedig Lewis Hamilton nehezítette meg a dolgát.

A Mercedes hétszeres vb-győztese végül az idei és háromszoros világbajnok mögött ért célba, harmadikként pedig a mclarenes Lando Norrist intették le. Az austini dobogósokkal 2009 világbajnoka, Jenson Button készítette a leintés után.

„Az egész versenyen sokat küszködtem a fékekkel, márpedig itt van jó néhány féktáv” – kezdte Verstappen az idei 15. győzelme után. „Nem volt meg az az érzés, ami tegnap; ez határozottan megnehezítette a mai versenyemet. A vége pedig nagyon szoros volt. Ott voltak a lekörözöttek is, már a gumik is a végüket járták, így még nehezebb dolgom volt” – folytatta a holland. „Hihetetlen, hogy itt szereztem meg az 50. győzelmemet. Nagyon büszke vagyok rá, és próbálok még többet nyerni.”

Az interjúk után, már a díjátadó ceremóniát megelőzően ki is fütyülték Verstappent, a holland himnusz alatt pedig csapattársa, Sergio Pérez becenevét (Checo) skandálta az austini közönség:

Crowd Boos Verstappen and Chants Checo Checo while Podium ceremony for the Max, Lewis and Norris.#F1 #UnitedStatesGP #USGP pic.twitter.com/DC7Z0Jt9lm

— Desi Racing Co. (@DesiRacingco) October 22, 2023