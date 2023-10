Már fél évnél is hosszabb ideje tart Felipe Massa jogi hercehurcája, melyet a brazil azért vív, hogy immár több mint másfél évtized távlatából tekintsék semmisnek a Renault által elcsalt és így Fernando Alonsóval megnyeretett 2008-as Szingapúri Nagydíjat.

Nem igazán tartják valószínűnek, hogy ennyi idő után bármelyik bíróság neki adna igazat, de az ügyvédi csapatával ettől függetlenül futja az újabb köröket. A legutóbbi fordulatot az jelentette az ügymenetben, hogy Massáék egészen november 15-ig haladékot adtak a Forma-1-nek és a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) belső vizsgálataik lezárására.

A Crashgate-botrányról elhíresült futamon Massa nullázott, vagyis amennyiben ez nem számítana bele az év végi elszámolásba, hozzá kerül(het)ne a bajnoki cím. Csakhogy a 42 éves ex-Forma-1-es pilóta a Motorsport.com-nak arról beszélt – ezzel a korábbi kijelentéseit is megcáfolva –, nem az a célja, hogy elvegye Lewis Hamiltontól az első vb-címét, ellenben azt elképzelhetőnek tartja, hogy osztozzanak a trófeán.

„A legfontosabb az, hogy megfelelő módon igazságot szolgáltassanak” – szabadkozott Massa. „Az ügyvédjeimmel azon vagyunk, hogy töröljék azt a futamot. Megértem, hogy azóta eltelt 15 év, de igazságot kell szolgáltatni, és ezért fogunk harcolni. Ha ez sikerül, úgy gondolom, ez [a Hamiltonnal megosztott bajnoki cím – szerk.] lenne a helyes. Más sportágakban is előfordult már, így ennek a lehetőségét vizsgáljuk. Mi az igazságért és a trófeáért küzdünk, ez a lényeg nekem.”

Sem Hamiltonnal, sem az FIA elnökével nem beszélt

Massa arra is kitért, hogy a 2008-as botránnyal kapcsolatban eddig nem lépett kapcsolatba Hamiltonnal, sőt, azt látja, „az emberek félnek kommentálni az esetet”. Hozzátette, az FIA jelenlegi elnökével, Mohammed bin Szulajmmal sem beszélt, ami azért érdekes, mert az arab ennek az ellenkezőjét állította egy közelmúltbéli, a Reutersnek adott interjújában.

„Azt válaszoltam neki, hogy »ez rajtad múlik, azt teszed, amit jónak találsz, de az FIA-nak meg kell védenie magát«. Megvannak a saját törvényeink, megvannak a sportszabályaink, valamint az alapszabályaink, amik kimondják, hogy bizonyos idő után semmit nem tehetsz. Az emberek viszont megtámadhatják ezt, hiszen ez nem Isten könyve” – idézte Bin Szulajm szavait a hírügynökség.

„Kicsit meglepődtem, mert végül nem beszéltem vele az esetről, ahogy korábban sem. Üzenetet küldtem neki, amiben elmagyaráztam neki az ügyet, és jeleztem, elérhető vagyok, és beszéljünk, de nem válaszolt nekem” – cáfolta az FIA-elnöktől elhangzottakat Massa. A gondolatai kapcsán annyit jegyzett meg, hogy szerinte az FIA-nak nem magát kell megvédenie, hanem „azt, ami tisztességes és általában véve a sportnak megfelelő”.

A brazil kereszteshadjárata kapcsán az elmúlt hónapokban azt is felvetették, hogy amennyiben sikerrel jár, az más, hasonlóan vitás eseteket is felülírhat, például a 2021-es abu-dzabi szezonzárón történteket, amire a Mercedesnél is céloztak. „Egyik esetben a sport manipulálásáról van szó, a másikban pedig egy hibáról, nem? Ez két teljesen különböző dolog, az enyém a 2008-as eset” – jelentette ki.