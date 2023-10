Öt futamot hagyott ki a visszatérése óta Daniel Ricciardo, az augusztus végi Holland Nagydíj második szabadedzésén ugyanis kéztörést szenvedett, miután az előtte balesetező Oscar Piastri autóját már csak úgy tudta kikerülni, hogy a falba állította az AlphaTaurit. Annak ellenére, hogy nem tűnt nagynak az ütközés, az ausztrál nem engedte el a kormányt, ami önmagában elég volt ahhoz, hogy bekövetkezzen a baj.

Az elmúlt időszakban így Liam Lawson helyettesítette a nyolcszoros futamgyőztest, aki az Amerikai Nagydíj hétvégéjén tért vissza (újra) a Forma-1-be. Bár a 34 éves versenyző Austinban váltig állította, hogy már rendben van a keze, egy, a közösségi médiában elterjedt fedélzeti kamerás felvétel épp az ellenkezőjét támasztja alá, melyen Ricciardo láthatóan nem terheli a korábban sérült végtagját, inkább egy kézzel próbált meg kikászálódni az autójából.

Az egyik erről szóló bejegyzésben azt is kiemelték, hogy az AlphaTauri versenyzője a magyar idő szerint már vasárnap megrendezett sprintversenyen is többször felemelt kisujjal vezetett. Fontos kiemelni, ez nem jelenti azt, hogy nincs versenyzésre alkalmas állapotban, máskülönben nem kapta volna meg az induláshoz szükséges engedélyt az orvosi stábtól, csupán arról van szó, hogy még nem épült fel teljes mértékben.

Além de ter pilotado em alguns momentos com o dedinho levantado durante a corrida, Daniel teve dificuldade de sair do carro apoiando as duas mãos 🥲#DR3 #DRBR #USGP 🌻 pic.twitter.com/ONx6W4p8g5

— Daniel Ricciardo Brazil (@RicciardoBrazil) October 21, 2023