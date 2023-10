A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintjét a mercedeses Lewis Hamilton és Charles Leclerc (Ferrari) előtt. A száz kilométeres száguldás sétagalopp volt a háromszoros világbajnoknak, és Leclerc-rel vívott első kanyaros csatájával kicsit segített is Hamiltonnak a sprint-ezüst megszerzésében.

A 19 körös száguldást a mezőny közepes gumikon kezdte, az egyedüli lágy gumis kivétel a hatodik helyről startoló Carlos Sainz volt a Ferrarival.

A rajtnál az élről rajtoló Verstappen és a másodikként kezdő Leclerc addig kakaskodott egymással, hogy a mögülük induló Lewis Hamilton utat talált Leclerc mellett a Mercedesszel. Sainz a lágy gumikkal nem a rajtnál, de az első körben kettőt is előrelépett, a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri az 5-6. helyen követték őt. Sergio Perez egy kör után a hetedik volt a Red Bull-lal, George Russell pedig visszaszerezte azt a három helyet, amennyivel megbüntették még a sprint előtt.

A McLarenek sprintje eleinte a védekezésről szólt, ugyanis Perez és Russell is gyorsabbnak tűnt náluk. Az élen Hamilton inkább Verstappennel tartotta a lépést, mintsem Leclerc vele, így el is kezdett szétszakadozni a mezőny.

Piastri mellett a harmadik körben Perez és Russell is elment – utóbbi a pályán kívül. Ezért a Mercedes-pilóta 5 másodperces büntetést kapott a hetedik körben.

Sainz alatt 5 kör után elfogytak a lágy abroncsok, és igen hamar a visszapillantót kellett figyelnie Norris miatt. Közben a másik McLaren-pilótát kitúrták a pontszerző zónából, Pierre Gasly (Alpine) előzte meg Piastrit. Később Alexander Albon (Williams) is elkapta a McLarent a 9. helyért. Piastri visszaesésének valószínű oka egy szárnysérülés volt, melyet Sainz hátsó kereke okozhatott még a rajtnál.

A hetedik körben Sainz és Norris összecsaptak: a spanyol még nagy nehezen, de kivédte egykori csapattársa támadását. A meccsnek a mögöttük érkező Perez örült, a mexikói nagyon közelített a 4-5. helyre így. Időközben az élen Verstappen is leszakította Hamiltont bő 2 másodperccel. Leclerc további 3-mal követte őket.

Norris végül a 10. körben előzte meg a szinte fegyvertelen Sainzot, átvéve ezzel a negyedik helyet. Egy körrel később Perez is elment a spanyol mellett, innentől pedig csak azért imádkozhatott, hogy a többiek ne érjék őt utol.

Gyakorlatilag Sainz volt az eltérő taktikája miatt a futam izgalomfelelőse, a pontszerző helyek meccsei a sprint kétharmadáig lejátszódtak. Hátrébb volt még egy-két kisebb csata, de egyébként csendesen elcsorgott a 100 kilométer.

Sainznak még volt egy nagyobb csatája a futam utolsó harmadában Russell-lel. A britet ezzel annyira megakasztotta a ferraris, hogy bebiztosította, hogy ha Russell esetleg elmegy mellette, akkor is a hatodik helyen végezzen, ugyanis 5 másodpercen belül maradt volna riválisához képest. Végül az előzésre sor sem került.

A 17. körben Lance Stroll feladta a sprintet. Az Aston Martin kanadaiját egész hétvégén fékgondok gyötrik, ezúttal is emiatt gurult vissza a bokszba idő előtt.

Verstappen a 19. kör végén 9 másodperces előnnyel látta meg a kockás zászlót Hamilton, valamint 17-tel Leclerc előtt. A monacóit a végére megközelítette Norris, de a McLaren-pilóta már nem tudott támadni.

