A Red Bull szerint Nyck de Vries nem felelt meg a várakozásoknak, a holland versenyzőt a Magyar Nagydíj előtt menesztette az AlphaTauri. De Vries korábban a Forma-2-ben és a Forma-E-ban is bajnoki címet nyert, az F1-es kitérő viszont nem jól sült el számára.

De Vries a következő szezonban ismét a Forma-E-ben versenyez majd, a Mahindra ajánlatára bólintott rá. A holland csapattársa Edoardo Mortara lesz, mindketten több évre szóló szerződést írtak alá.

Mahindra Racing is delighted to announce the signings of @edomortara and @nyckdevries for Season 10 and beyond.



Both drivers have signed multi-year deals with the team.