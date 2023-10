Mint azt korábban a Vezess megírta, a héten bejelentették, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) sikeresnek minősítette az Andretti Autosport pályázatát, így az amerikai istálló elől egy akadály már elhárult, hogy 2025-től, a General Motorsszal – azon belül pedig a Cadillackel – szövetkezve a mezőny tagja legyen.

Ehhez még a Forma-1 vezetésével is meg kell egyeznie az amerikai alakulatnak, mindazonáltal eddig meglehetősen vegyes, de inkább elutasító az Andretti fogadtatása a Forma-1-ben. A kivételt erősíti viszont Lewis Hamilton: a hétszeres világbajnok bevallotta, örül az új csapatnak.

„Szerintem nagyszerű, mert mindig is úgy éreztem a Forma-1-ben, hogy nincs elég autó a rajtrácson” – jelentette ki a 38 éves brit. „Bizonyára lesznek olyanok is, akik nem fognak örülni annak, hogy ennyire támogatom őket, de ez szerintem akkor is nagyszerű.”

„Lehetőséget jelenthet ugyanis arra, hogy több állás legyen, továbbá lenne még két ülés, amiknek egyikébe akár női versenyző is ülhetne, és úgy gondolom, a versenyt is izgalmasabbá tenné.”

Csapattársa, George Russell ugyanakkor nem osztja Hamilton optimista hozzáállását. Az egyszeres nagydíjgyőztes kitart amellett, amit a Forma-1 hisz annak kapcsán, hogy inkább a minőségre, mintsem a mennyiségre törekednek. „A Forma-1 a csúcs, és minőségi versenyt akarunk. Nem vagyok mellette, de nem is vagyok ellene, de ha jön is még egy csapatnak, annak minőséginek kell lennie” – részletezte az álláspontját Russell.

„Versenyt szeretnénk látni, méghozzá egy ideális világban úgy, hogy mind a tíz csapat egymás ellen harcol. Biztos vagyok benne, hogy az F1 a legjobb döntést fogja meghozni, bármi is legyen az.”