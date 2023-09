A szingapúri blama után mindenkit elcsendesített Max Verstappen a Forma-1-es Japán Nagydíj időmérőjén: a Red Bull hollandja a legközelebbi üldözőknek is fél másodpercet adott, saját csapattársát, a mindössze ötödik helyre elég időt futó Sergio Perezt pedig majdnem 8 tizedmásodperccel előzte.

Teljesítményét a csapatfőnök Christian Horner is dicsérte, kiemelve pilótájának első szektorát. Egyetértett vele a korábbi Forma-1-es pilóta, a remek televíziós szakemberré érő Karun Chandhok, aki egészen odáig ment, hogy az F1-történelem egyik legjobb időmérős teljesítményének nevezte Verstappen szuzukai körét. “Nem sok minden maradt az asztalon. Minden métert előre kigondolt. Számomra ő egy olyan versenyző, aki az autója előtt jár. Christian azt mondta, hogy ez egy különleges kör volt, és igaza van” – fogalmazott.

Chandhok ennél még tovább is ment. “Ha nem lenne Max az autójukban, csak a második sorban lennének a rajtrácson” – fogalmazott. A korábbi versenyző mondatát csak a japán hétvégére értette, azonban rá lehetne ezt húzni a szezon jelentős részére is. Erre Perez, a másik Red Bullban ülő pilóta az élő példa, aki ugyan a bajnokságban jelenleg is a Verstappen mögötti legjobb helyet foglalja el, azonban ezen az időmérőn is lemaradt a hollandtól, nem beszélve az év közbeni Q1-es és Q2-es kiesésekről.