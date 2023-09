Napos időben, 27 fokos levegő- és 39 fokos aszfalthőmérséklet mellett készülődött a mezőny az idei év 16. időmérő edzésére a 2023-as Forma-1-es Japán Nagydíjon. A kvalifikációt megelőzően a Red Bull hollandja, Max Verstappen volt a harmadik szabadedzés leggyorsabbja, nyomában a két McLarennel.

A Q1 eseményei lassan indultak be, percekig csak két pilóta (Liam Lawson és Lance Stroll) volt a pályán. Négy percnek kellett eltelnie ahhoz, hogy meginduljon a forgalom, de ekkor szinte mindenki egyszerre hajtott ki a bokszból.

Többen mért kört futottak már, mire előkerült a piros zászló: Logan Sargeant törte össze csúnyán Williamsét a célegyenes elején. Az amerikai versenyző hibájának szemmel láthatóan nem örültek a csapatnál, miközben a többieknek 9 perce maradt a köridők javítására. A két Ferrari ekkor mért kör nélkül állt, a topcsapatok közül ők faragtak rá a legjobban a megszakításra.

A romeltakarítás után újraindult a kvalifikáció, immár minden gond nélkül. A Ferrarik futottak egy biztonsági kört, de többen is maradtak, akik az időmérő legvégére hagyták egyetlen próbálkozásukat. Végül probléma már nem volt a Q1-ben, senki nem csúszott ki vagy bukott lehetőséget sárga, illetve piros zászló miatt. Nem jutott tovább a két Alfa Romeo, Stroll az Aston Martinnal és Nivo Hülkenberg (Haas).

A Q2 elején Verstappen nem futott annyira gyors időt, mint amivel a Q1-et nyerte, de így is vezetett, viszont a többiek közelebb kerültek hozzá. Elsősorban a McLaren párosa, Oscar Piastri és Lando Norris jelentettek rá veszélyt, de a csapattárs Sergio Perez, és némileg meglepő módon Cunoda Juki (AlphaTauri) is négy tizedmásodpercre volt csak tőle.

Fernando Alonso az Aston Martinnal a veszélyzóna szélén táncolt: a Q1-ből is csak a 14. helyen jutott tovább a spanyol, viszont a Q2 hajrája előtt nem volt messze a 9-10. helyen álló Mercedesek idejétől sem. Tartogatott tehát izgalmat a szakasz vége, ráadásul Alexander Albon a Williamsszel sötét lóként szintén fel tudott ugrani a legjobb tízbe.

A végén rengeteget gyorsult a pálya és minden köridő javult. Charles Leclerc át is vette a vezetést, a szakaszt ő nyerte, búcsúztunk viszont Liam Lawsontól (AlphaTauri), a két Alpine-tól, a végül visszacsúszó Albontól és Kevin Magnussentől (Haas). A mezőny szorosságát júl mutatta, hogy végül a legjobb 9 pilóta között kevesebb, mint 4 tizedmásodperc volt a különbség – igaz, Verstappen és a McLarenek a bokszban ülték ki a Q2 végét, nevük mellett biztos továbbjutást érő idővel. Verstappen ráadásul úgy lett második, ezredekkel Leclerc mögött, hogy használt abroncsokon futotta körét.

A Q3-as első köröket követően Verstappen vezetett, rengeteget 9 tizedet javított Q2-es idejéhez képest. Legközelebb Piastri került hozzá, de ő is négy tizedet kapott a hollandtól, ahogy a csapattárs Norris is. Perez 1,4 másodpercet kapott csapattársától, de ez is elég volt a negyedik helyre: rajtuk kívül elsőre csak Lewis Hamilton (Mercedes) és Cunoda tett meg kört, ugyanis a két Ferrari, George Russell (Mercedes) és Alonso csak egyszer, később próbálkoztak a Q3-ban.

Russell és Alonso a Q3 közepén, az “üresjáratban” futották meg mért körüket. Russell befért Perez elé ekkor, Alonso pedig Hamiltont tudta megelőzni ideiglenesen. A Ferrarik a végén, a másodjára is próbálkozókkal együtt futottak neki az utolsó kvalifikációs körnek.

Verstappen a végén tovább javított amúgy sem lassú idején, így bebiztosította pole-pozícióját a két McLaren előtt. Piastri és Norris nem tudtak javítani, így maradt köztük a csapaton belüli sorrend, más pedig nem tudta őket megelőzni.

A Ferrarik egyetlen ideje végül a 4. és a 6. helyre lett elég: Leclerc és Sainz szendvicsbe fogták Perez Red Bullját. A két Mercedes a 7-8. rajthelyet szerezte meg Hamilton, Russell sorrendben, a legjobb tíz maradék kiadó helyein Cunoda és Alonso osztozott.

A 2023-as Forma-1-es Japán Nagydíj magyar idő szerint vasárnap reggel 7 órakor kezdődik.