Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Japán Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson a Red Bull hollandja, Max Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri előtt.

A magyar idő szerint szombat hajnali események nem a gyakorlással kezdődtek: az edzés előtt néhány órával bejelentették ugyanis, hogy jövőre kik vezetik az AlphaTauri – pontosabban a még ismeretlen nevű Red Bull-fiókcsapat – versenygépeit 2024-ben. Az időzítés nem volt véletlen, elsősorban a japán közönségnek kedveztek a hírekkel.

Talán a pilóták is a bejelentéssel foglalkoztak a mezőnyben, ugyanis az első pár perc anélkül elketyegett, hogy bárki a pályára hajtott volna. Pedig a körülményekre nem lehetett panasz: a pénteki felhőréteg elillant, a napsütés 27 Celsius-fokra melegítette a levegőt és 43 fokosra az aszfaltot.

Csak öt perc elteltével indult be az élet Szuzukában, Carlos Sainz sétatempóban merészkedett ki a bokszból a Ferrarival. Példáját fokozatosan többen is követték, de nem volt a szakasz első felében óriási a rohanás. Mire mindenki futott egy mért kört, majdnem eltelt a rendelkezésre álló idő fele.

Az első 40 percben eltérő programokat futottak a pilóták és a csapatok, de egy lágy gumis kört a többség azért összehozott. A pénteki nap után ekkor is Max Verstappen volt a leggyorsabb a Red Bull volánjánál, őt a korábbiaknál kisebb, 2 tizedmásodperces lemaradással követte Lando Norris a McLarennel.

Csapattársa, Oscar Piastri élre ugrása 17 perccel a leintés előtt azonban jelezte, lesz még legalább egy, ha nem több lágy Pirellis próbálkozása mindenkinek. Piastrit nem sokkal később Norris váltotta az élen.

A McLaren párosa az utolsó tíz percben leszorult az első helyről, de az ismét élre álló Verstappen csak az utolsó szektorban tudta kiautózni azt a különbséget, ami az első hely átvételéhez kell. Az ekkor látottak alapján eléggé úgy tűnt, hogy csak a McLaren tud valamelyest lépést tartani a Red Bull hollandjával, sem a Ferrari, sem a Mercedes nem tudott közel maradni.

Verstapen megnyerte tehát a harmadik szabadedzést, előnye azonban a saját szemszögéből nem mondható megnyugtatónak Norris (+0,240 mp) és Piastri (+0,288 mp) előtt. Mögöttük fél másodperces kihagyással ismét szorosabb a helyzet: Sergio Perez lett a negyedik, de másfél tizeden belül követte őt mindkét Ferrari-versenyző és Lewis Hamilton is a Mercedesszel. Ha idevesszük az egyébként valamivel nagyobb lemaradással, de így is a nyolcadik helyen végző csapattársat, George Russellt, akkor öten is harcban lehetnek az időmérőn a negyedik helyért.

A legjobb tízbe befért még Fernando Alonso (Aston Martin) és Csou Kuan-jü (Alfa Romeo).

A Japán Nagydíj időmérője magyar idő szerint reggel 8 órakor kezdődik.