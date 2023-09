Minden visszatért a régi kerékvágásba Szuzukában, ennek megfelelően Max Verstappen erődemonstrációját hozta a Forma-1-es Japán Nagydíj szombati kvalifikációja. A harmadik világbajnoki címéhez egyre közeledő holland közel hat tizedmásodperces előnnyel szerezte pályafutása 29. pole-pozícióját, idén pedig a kilencediket.

Verstappen mögött a McLaren versenyzői végeztek, ám a wokingi istálló házi csatájában a héten bejelentett szerződéshosszabbítása után Oscar Piastri legyőzte Lando Norrist. Az első három helyezettel az egyszeres futamgyőztes ex-F1-es versenyző Jean Alesi készítette az interjúkat az időmérőt követően.

„Eddig hihetetlen ez a hétvége, főleg az időmérő sikerült nagyon jól, ahol a határon kellett autózni” – kezdte Verstappen, aki a japán szurkolók lelkesedését is kiemelte. „Szingapúrban egy rossz hétvégét zártunk, de itt már az elkészületek során azt éreztem, hogy jó pálya lesz ez nekünk. Sosem lehet előre tudni, hogy mennyire, de most az első körtől fogva minden rendben volt. Próbáltunk még fejlődni, de fantasztikus, hogy a pole-ból indulhatok ezen a pályán.”

„Viszonylag jól sikerült az első kör, elégedett voltam. Az első sikánban jobb munkát is végezhettem volna, de összességében ez egy jó kör volt” – nyugtázta Piastri, aki vasárnapi futamon először rajtolhat az első sorból a Forma-1-ben. „A második körömön az első szektor még jól sikerült, a másik kettő már nem annyira, de végül ott vagyunk a második rajtkockában.”

„A csapat szempontjából eddig kifejezetten jó ez a hétvége. Vannak fejlesztéseink, gyorsak vagyunk, így gondoltunk rá, hogy jók lehetnek itt az esélyeink. Nagyon boldog vagyok. Jó ideje nem rajtoltam már az első sorból, és csak egy autót kell megelőznöm. Talán meg is próbálom” – tette hozzá az ausztrál.

Piastrihoz hasonlóan Norris is optimistán nyilatkozott a McLaren helyzetéről. „Csapatként nagyon jó napot zártunk, miénk a második és a harmadik helye. Oscar is nagyszerű munkát végzett, Maxtól pedig a szokásosat láthattuk” – mondta a brit pilóta. „Elégedett vagyok a köreimmel, ugyanakkor ez egy trükkös, nem annyira könnyű pálya. A legkisebb hibáknak is nagy jelentősége lehet a köridők tekintetében, így boldog vagyok.”

„Remélhetőleg jó eredményekkel zárunk holnap, de nehéz lesz” – tekintett előre a versenyre. „Max ugyanis jó munkát végez, ahogyan a Red Bull is szokás szerint, de igyekszünk mindent megtenni azért, hogy megnehezítsük az életüket.”

Az 53 körös Japán Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 7 órakor rajtol.