Lando Norrisnak 2025, Oscar Piastrinak 2024 végéig érvényes szerződése van a McLarennél, így aligha számított bárki pilótabejelentésre a csapattól.

Ennek ellenére jött egy, amelynek értelmében Piastrira is hosszú távon számítanak Wokingban. Az ausztrál szerződését 2026 végéig hosszabbították meg, ezzel a 2028 végéig lekötött Max Verstappen után immár Piastri rendelkezik a második leghosszabb szerződéssel.

Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója szerint Piastri “hihetetlen tehetség”, így igazából nem is volt kérdés a hosszabbítás. Andrea Stella is csak dicsérni tudta Piastrit, a csapatfőnök szintén “könnyű döntésről” beszélt.

It's time to tell them, @OscarPiastri... pic.twitter.com/JaBxymTzML