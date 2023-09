Abszolút a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj egyik, ha nem a legfőbb favoritjának tartották George Russellt, főleg azok után, hogy a Mercedesek a virtuális biztonsági autós fázist kihasználva megejtett, újabb kerékcseréjüket követően irgalmatlan tempót diktáltak a pályán. Russell a nyakában csapattársával, Lewis Hamiltonnal azonban fennakadt a futamgyőztes Carlos Sainz és Lando Norris összefogásán, az utolsó körben pedig túlfeszítette a húrt.

Norris példáját követve eltalálta a falat a 10-es kanyar előtt, ám a Mercedes pilótája rosszabbul járt, mert eltört a kormányösszekötője, így be sem tudta fejezni a versenyt:

Russell crashes on lap 62 (final lap) and misses out on a podium finish! Hamilton finishes third behind Sainz and Lando Norris. What a crazy finish to the Singapore GP! pic.twitter.com/BBIftpEuHA — MS (@DN9LFC) September 17, 2023

Az utolsó körös kiesése után Russell a könnyeivel küszködve állt a Sky Sports F1 kamerái elé, miután hibájával a győzelmi esélyeivel együtt egy biztos(nak tűnt) harmadik helyet dobott el.

„Őszintén szólva nem találom a szavakat” – kezdte a nyilatkozatát Russell. „Hosszú, fizikailag is megterhelő verseny volt, egyszerűen nehéz volt fenntartani a koncentrációt. Carlos remek munkát végzett azzal, hogy feltartotta a bolyt, mert így nem volt lehetőségünk arra, hogy kiautózzuk az alternatív taktikánkat.”

„Azt gondolom, fél autónyira lehettünk a győzelemtől. Ha megelőztem volna Landót, amikor volt rá lehetőségem, úgy gondolom, Carlost is el tudtam volna kapni. Aztán jött az utolsó kör, ahol egy milliméterre kihagyott a koncentráció, és ott vége volt a játéknak…” – emlékezett vissza a balesetére. „Nagyon sajnálom a csapat miatt is, ami történt.”

„Nagyon kemény verseny volt. A gumik állapota is romlott már, de továbbra is feszegetted a határokat. Ilyennek kell lennie a versenyzésnek: ha egy kis hibát is elkövetsz, megfizetsz érte. Szívszorító érzés egy ilyen nagyszerű hétvége után. Remek volt az autó, így a kvalifikációnk, majd a versenyünk is nagyszerű volt, bátrak lehettünk a stratégiával is. Most úgy érzem, hogy cserbenhagytam magamat és a csapatot. Nehéz, de vissza fogunk vágni” – tette hozzá a 25 éves versenyző.

Russell hibája után egy erős versenytől esett el a Mercedes, de a kettős pontszerzéstől mindenképpen, Lewis Hamilton ugyanis a harmadik lett a másik autóval.