Őrületes végjáték után Carlos Sainz győzelmével tört meg a Red Bull elképesztő győzelmi szériája a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon. A Ferrari spanyol versenyzője pályafutása során másodjára nyert, mellé a mclarenes Lando Norris, illetve a mercedeses Lewis Hamilton állhatott fel a dobogóra.

A 62 körös verseny végén David Coulthard, a tizenháromszoros nagydíjgyőztes ex-F1-es versenyző készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Hihetetlen érzés és hihetetlen hétvége” – kezdte a futam után Sainz. „Szeretném megköszönni mindenkinek a Ferrarinál a hatalmas erőfeszítéseket. Nehezen kezdődött az év, de most összeállt ez a hétvége és ez a verseny is. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, és tökéletesen csináltak. Biztos vagyok benne, hogy erre az első helyre egész Olaszország is büszke lesz a Ferrari.”

„Minden a menedzselésről szólt, az etapok elején próbáltam biztosra menni abban, hogy kihúzzam a célként kitűzött távig. A biztonsági autó azonban arra kényszerített minket, hogy korábban jöjjünk cserélni, ezért tudtam, hogy sokat kell majd mennünk a kemény gumikon. Szoros is volt a vége, de adtam Landónak DRS-t a végén, hogy segítsek neki, és működött” – elemezte a futamát a 29 éves versenyző, utalva arra, hogy az utolsó körökben kvázi összefogott a korábbi csapattársával a jó taktika révén őket frissebb gumikon ostromló Mercedesek ellen.

„Carlos nagylelkű volt, hogy próbált segíteni nekem a DRS-sel” – jegyezte meg széles mosollyal Norris, aki így negyedjére ért célba másodikként. „Ezzel nekem, illetve nyilván magának is segített. Amint kijöttek a Mercedesek, tudtam, hogy nehéz lesz, főleg annak tudatában, hogy csak néhány autó volt előttük. Így is ott vagyunk a dobogón, a második helyen, kivédekeztük őket.”

„Mindent megtettünk, amit csak tudtunk, talán többet is, és nagyon boldog vagyok” – folytatta a fiatal brit, aki azt is elismerte, kis híján úgy járt, mint George Russell, aki az utolsó körben a falat eltalálva esett ki a versenyből. „Ugyanott hozzáértem a falhoz, ugyanazt csináltam. Azt gondolom, engem követett le, csak az ő esetében rosszabbul sült el. Sajnálom őt, mert keményen harcolt, és azt kell, hogy mondjam, ő volt ma a leggyorsabb.”

Russell crashes on lap 62 (final lap) and misses out on a podium finish!

Hamilton finishes third behind Sainz and Lando Norris. What a crazy finish to the Singapore GP!

