Felborulni látszik a papírforma a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, ugyanis a Red Bull ennyire gyengén még egy hétvégét sem kezdett ebben a szezonban, míg a Ferrari uralta a pénteki napot az utcai pályán (a két szabadedzés részleteiről itt és itt számoltunk be).

Carlos Sainz és Charles Leclerc kettőséhez még George Russell volt a legközelebb, ám a Mercedes brit pilótája úgy véli, korántsem a valós teljesítményét mutatta a Ferrari az első két szabadedzésen. „Úgy tűnik, jelenleg a Ferrari a favorit, és nem gondolnám, hogy a legmagasabb üzemmódban használták volna a motorjaikat. Valószínűleg van még pár tized a tarsolyukban” – idézi Russell szavait a Motorsport.com.

„Ez határozottan a legjobb péntekünk volt ebben az évben” – elemezte a saját helyzetüket. „Jelen állás szerint viszont úgy fest a helyzet, hogy nagyon szoros az állás öt csapat között, ami nagyon izgalmasnak ígérkezik. Mi minden bizonnyal a második sorért leszünk harcban, de sosem lehet tudni, mi fog történni.”

„Kulcsszerepük lesz a gumiknak: ha a leglágyabb gumikkal megtaláljuk az optimális működési tartományt, könnyen nyerhetünk tizedmásodperceket. Csupán meg kell találnunk azt, és igyekszünk minden egyes kört hibátlanul teljesíteni, majd jól pozícionálni magunkat.”

Russell-lel egyetértve Lewis Hamilton is elégedett azzal, ahogyan a Mercedes kezdte a szingapúri hétvégét, de azt mindketten előrevetítették, hogy még van min dolgozni a brit csapatnál.

Alonso is erős Ferrarira számít

A Ferrari és a Mercedes mellett az Aston Martin is versenyképesnek tűnik a nagy leszorítóerőigényű szingapúri pályán, legalábbis Fernando Alonsóval, aki a délutáni, a futam körülményeit jobban tükröző második tréningen a Mercedes versenyzői közé beékelődve a negyedik lett.

A kétszeres világbajnok azonban azzal számol, hogy a hétvége folytatásában bottal üthetik majd a Ferrari nyomát. „Azt hiszem, megint érinthetetlen lesz a Ferrari. Ahogyan Monzában, úgy most is egy kicsit túlságosan gyorsak” – mondta a 42 éves spanyol.

„A Red Bull pedig akkor lesz majd gyors, amikor igazán számít, vagyis holnap, szóval igen, meglehetősen szoros lesz” – tekintett előre az időmérőre. „Ötödik-hatodik is lehetsz, de lehet, hogy be sem jutsz majd a Q3-ba, hiszen két tizedmásodpercen belül is rengetegen vannak.”

A Szingapúri Nagydíj programja szombaton a harmadik edzéssel és az időmérővel folytatódik. Előbbire – magyar idő szerint – 11:30-kor kerül sor, míg a vasárnapi rajtsorrendről döntő kvalifikációt 15:00-tól rendezik meg.