Még napos, késő délutáni fényviszonyok mellett, igen meleg – 32 Celsius-fokos levegő-, 44 fokos aszfalthőmérséklet – időben kezdődött a 2023-as Szingapúri Nagydíj első szabadedzése a Marina Bay utcai pályán.

Welcome to a beautiful, and very hot, Singapore!🌤️🌡️ Who's ready for some FP1 action?! 🙌#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/rOGwYoVGMI — Formula 1 (@F1) September 15, 2023

Az első körökön az amúgy is „zöld”, azaz gyenge tapadású aszfaltcsíkon a versenyzők a 15-ös és 19-es (immár 15-ös és 16-os) kanyar közti kiegyenesített nyomvonallal ismerkedtek, az első 10 perc után a két Ferrari állt az élen, miközben a Red Bull-os Sergio Perez az autóból való kilátásra panaszkodott a rádión, felvetette, hogy emelni kéne az ülésén.

A még Hollandiában hétszeres kézcsonttörést szenvedett, műtétje után lábadozó Daniel Ricciardo a bokszutcafalról figyelte a pilótafülkétől hátra teljesen átalakított-felfrissített AlphaTauri szereplését.

Féltávnál – hangsúlyozzuk, az időmérőre és a futamra nem reprezentatív körülmények mellett – a szintén jelentősen frissített mclarenes Lando Norris állt az élen a közepes keverékű Pirelliken teljesített körével, mögötte a legjobb idejét lágyakon teljesítő alpine-os Pierre Gasly, valamint a mercedeses George Russell állt, aki szintén közepeseken hozta bő kéttizedes hátrányú körét.

Pár perccel később sorra felkerültek a leglágyabb, piros abroncsok az autókra, megkezdődtek a gyors körös, kvalifikációs szimulációk, ám a 2. szektorban megjelent sárga zászló miatt senki nem húzhatott bele. A pályán egy varánusz kelt át, méghozzá meglehetősen komótosan. Egzotikus, trópusi helyszín – egzotikus problémák.

Lizard on track! 🦎 The yellow flags come out but he seems quite chilled 😄#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1YORJCZRh5 — Formula 1 (@F1) September 15, 2023

Miután szabaddá vált az út, viszonylag rendszeresen változott a sorrend, Norris, a ferraris Sainz, a Red Bull-os Perez, a másik ferraris Charles Leclerc és Max Verstappen is feltűnt a top 3-ban.

Bő 12 perccel a leintés előtt egy újabb varánusz tévedt a pályára, fél percre megint előkerült a sárga és a csúszós útfelületre figyelmeztető sárga-piros csíkos zászló – az adott példányt Fernando Alonso sajnos kivasalta az Aston Martinnal –, az utolsó 5 percben még két gyíkriasztás adódott.

📻 Max: “There’s a lizard again on the track. It’s a smaller one this time!” 📻 GP: “Okay understood. Maybe Godzilla had a kid” 😂🤣#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/xngLSJ648r — Formula 1 (@F1) September 15, 2023

Ami a végső sorrendet illeti, a leintésnél végül a két Ferrari zárt az élen, Sainz 1:33,350-et futott, mögötte nem egész nyolcszázaddal Leclerc végzett, utánuk Verstappen, Norris, a Mercedes-páros, majd Perez következett.

A pályamódosításnak köszönhetően a tavalyi és az idei első szabadedzés alapján a pár kanyar kiszedésével kiegyenesített pálya mintegy 10 másodpercet gyorsult.