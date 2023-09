Alkonyi sötétben, de továbbra is meleg időben – 30 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet – folytatódott a 2023-as Forma-1-es Szingapúri Nagydíj hétvégéje pénteken a második szabadedzéssel.

A hétvége tétre menő eseményei, azaz a szombati időmérő és a vasárnapi futam tekintetében már sokkal irányadók körülmények között nem is vesztegették az időt a csapatok, mindenki azonnal megkezdte a körözést.

A többség kezdetben a közepes keverékeken futott, az első negyedóra után a Ferrari tűnt a leggyorsabbnak, Charles Leclerc és Carlos Sainz váltogatta egymást a top 2-ben.

A Williamsnél idén remeklő Alex Albon motorhibát jelezve hajtott a bokszba a hétvégére a szurkolók által választott Gulf-színekbe bújtatott autóval. Nem jó hír, a tahi-brit már így is az utolsó szabályos erőforrásánál járt.

The team are assessing a potential power unit issue with Alex's FW45.

We're looking into it during the session but it's going to be tricky to get Alex back out in FP2. pic.twitter.com/jC9jwWJa6u

— Williams Racing (@WilliamsRacing) September 15, 2023