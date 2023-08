Minden bizonnyal nem könnyű a Forma-1-es sebességek után a közúti „tötymörgésre” átállni, ám az autóversenyzés csúcskategóriájának aktuális világbajnokának különösen illik közúton a szabályoknak megfelelően vezetni, hiszen milliók bálványa, példaképe – ezt egyébként az F1-et felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is elvárja a versenyzőktől.

A Red Bull-os Max Verstappennek ez nemrégiben kiment a fejéből, amikor a franciaországi A8-as autópályán az Adrian Newey általi Aston Martin Valkyrie hipersportkocsi volánjánál 124 km/órás tempóval vezetett egy 90-es szakaszon. A kihágást barátja, Mark Cox videóra is vette, majd közzé is tette a közösségi médiában.

A gyorshajtás tortáján a hab, hogy Verstappen egy kézzel fogta a kormányt, miközben a másikkal a kijelzőt piszkálta, ráadásul fülhallgatót viselt, utóbbi a francia szabályok szerint szintén nem megengedett.

Az esetről elsőként a nizzai Nice Matin számolt be, azóta az olasz La Gazzetta dello Sport, a Motorsport.com ottani kiadása, valamint a spanyol Marca is írt róla, a különböző lapok abban egyetértenek, hogy már a hatóságok is vizsgálják az esetet, abban viszont eltérés van, hogy vajon a francia csendőrség – melynek külön osztálya van a közösségi médiás szabályszegéses videók figyelésére – vagy a monacói rendőrség foglalkozik az üggyel.

Akárhogy is, igen valószínű, hogy az idén már harmadik világbajnoki címe felé megállíthatatlanul menetelő hollandnak az illetékes hatóság által kiszabott büntetésen felül a közúti biztonság növeléséért folyamatosan kampányoló FIA előtt is felelnie kell majd, ha bebizonyosodik a szabálysértés.