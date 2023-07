Napokig nem csillapodtak a kedélyek, miután a múlt hétvégi Magyar Nagydíj leintését követően Lando Norris egy óvatlan mozdulattal, pezsgőbontás közben összetörte Max Verstappen győztes Herendi trófeáját. Az pedig közismert, hogy a történelem megismétli önmagát, csak arra nem számított senki, hogy ilyen gyorsan.

Azt követően, hogy a kétszeres világbajnok a Forma-1-es Belga Nagydíjat is elsöprő fölénnyel nyerte meg, hiába rajtolt csak a hatodik helyről, Verstappen és a Red Bull kupája ezúttal a dobogóceremóniát túlélte, de a csapat ünneplését – ami a Hungaroringen is igen hevesre sikerült – már nem. Az örömmámor és a pezsgőlocsolás közben ugyanis az egyik csapattag felrúgta a győztes konstruktőrnek járó – egyébként szponzori – serleget, ami megrongálódott.

A bakiról a Red Bull is megosztott egy felvételt a közösségi oldalán, amin Verstappen hangja is hallható, ahogy azt kiabálja, „megint eltört a kupa”. Magát egy láncreakciót egyébként az indította el, hogy feldöntötték azt a táblát, amin Sergio Pérez második helyét ünnepelték – ez esett rá a serlegre, ami azzal a lendülettel fel is borult.

Arról egyelőre nem érkezett hír, hogy az egy héttel ezelőtti esethez kísértetiesen hasonlító incidens után pótolják-e a sérült kupát, sőt, még arról sem, hogy egyáltalán szükséges-e pótolni.

