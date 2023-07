A Forma-1-es Magyar Nagydíj felemás véget ért Max Verstappen számára, a Red Bull holland pilótája ugyan ellentmondást nem tűrő győzelmet aratott, ám a dobogós ceremónia végén, a pezsgőzés közben odalett a sikerért kapott trófea, a Herendi kupa felborult és eltört, amikor a mclarenes Lando Norris a pódiumhoz ütötte a pezsgőspalackját.

Verstappen természetesen kap újat, erről beszélt a Rádió 1 hétfő reggeli adásában a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója, dr. Simon Attila.

„Nem volt kérdés számunkra, hogy valamilyen módon pótolni akarjuk ezt a megsérült, eltörött trófeát, hiszen a magyar országimázs szempontjából is fontos, hogy mindenki elégedetten távozzon a Hungaroringről” – kezdte a cégvezér.

„A kupa egyedi darab, nincs belőle raktáron, az elkészítése hosszú folyamat, de a Herendi Porcelánmanufaktúra örökös pótlást vállal minden elkészült alkotására a cég 200 éves múltjából, ezért van egy mintatárunk, ahol a már elkészült termékek másodpéldányait is tároljuk, hogy adott esetben el tudjuk készíteni a replikát. Ebből a kupából is van már fehéráru, így csak a festési folyamatot kell majd elvégeznünk. Az is időt vesz igénybe, de sokkal gyorsabb lesz, mint ha a test elkészítését is most kellene indítanunk. Olyan nemes porcelánról van szó, melyből azonnalra nem készítünk kettőt, hármat, ötöt” – folytatta.

Simon elmondta, hogy mindegyik Magyar Nagydíjra egyedi alkotásokkal készülnek, a verseny előtt 9 hónappal indul a munka, 16 ezer forma, 4000 festés közül, a megrendelővel egyeztetve választják ki, mit is kapnak majd a dobogósok, maga a kivitelezés pedig hat hónapot vesz igénybe.

Ami a replika készítését, készíttetését illeti, a cég vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy ugyan van lehetőség rá, de az F1-es trófeák esetén bírni kell a megrendelő, jogtulajdonos beleegyezését, hiszen például a Forma-1 logója jogvédett. Ha ez megvan – és a csapatoknál nyilván ez a helyzet – a másodpéldány elkészítése körülbelül 30 ezer euróba (jelen árfolyamon 11,3 millió Ft) fáj majd.

Simon hozzátette, hogy a csapatok általában is örömmel veszik meg a replikákat egy sikeres futam után, idén pedig különösen jól járt a cég, mert olyan alakulatok zártak a dobogón, melyek rendszeresen kérnek másodpéldányt a saját gyűjteményükbe. Annak persze nem örülnek a Herendi dolgozói, ha valamit törés miatt kell újragyártani.

„Nagyon elszomorító, ha egy hosszú alkotófolyamat végén született műalkotásunk megsérül, időnként persze előfordul. Előre nézünk, nem hátra, ha kell, tudjuk pótolni, ahogy ezt most is megtesszük. Természetesen az alkotómunkát visszaveti egy ilyen, fáj, nekem is ez volt az első gondolatom, amikor láttam ezt a balesetet. A csapatok egyébként várják ezeket a trófeákat, szeretik, emlékezhetünk, hogy volt olyan, amikor egy pilóta [Sebastian Vettel 2015-ben – a szerk.] kifogásolta, hogy az egyik évben nem Herendi porcelánt kapott.”

A cégvezető azt is elmondta, hogy a replikák elkészítéséhez általában be szokták kérni a sérült, törött terméket, hogy a megfelelő színárnyalatok jelenjenek meg a pótláson, ám a Red Bull hétfő reggelig még nem jelentkezett a darabokkal.

Ami Norrist illeti, közvetlenül a szerencsétlen eset után nem érezte magát hibásnak, bár gyanítjuk, hogy utólag vagy ő, vagy a McLaren állja majd a pótlás költségét, hiszen ez lenne a sportszerű gesztus.

„Max egyszerűen túl közel tette a dobogó széléhez, felborult. Nem az én gondom, az övé!” – nyilatkozta az angol. “A csapatok majd eldöntik, ki volt a hibás, de mi vállaljuk az örömteli és nehéz terhet, és újra elkészítjük” – zárta nyilatkozatát Simon.