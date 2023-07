Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Belga Nagydíjat, a Red Bull hollandja csapattársa, Sergio Perez és a ferraris Charles Leclerc társaságában ünnepelhetett Spa-Francorchamps-ban. Verstappen a hatodik helyről indulva 17 kör alatt jutott fel az első helyre, sem más versenyzők, sem csapattársa nem tudott útjába jelentősebb akadályt gördíteni.

A 44 körös futam száraz, kissé felhős időben zajlott, a levegő 18, az aszfalt 29 Celsius-fokos volt a rajt idején. A mezőny többsége lágy gumikon kezdte a versenyt, 7-en (a két McLaren, a két Aston Martin, a mercedeses George Russell, Cunoda Juki az AlphaTaurival, illetve a bokszból rajtoló Nico Hülkenberg a Haas-szal) a közepes abroncsokat választották.

A rajtnál az élről kezdő Charles Leclerc jól kapta el a rajtot a Ferrarival Sergio Perez előtt maradt, de a Red Bull mexikóija a Kemmel egyenesben kielőzve átvette a vezetést. Carlos Sainz Ferrarija és Oscar Piastri McLarenje összeért a rajtnál, utóbbi hamar visszalassult, de a spanyol is sérülésre panaszkodott. Mindebből Max Verstappen profitált, a Red Bull hollandja az első kör végén már a negyedik volt Perez, Leclerc és Lewis Hamilton Mercedese mögött. Sainz az ötödik volt, mögötte pedig feltorlódott Fernando Alonso (Aston Martin), Norris, Cunoda, Alexander Albon (Williams) és Lance Stroll (Aston Martin).

Piastri számára az első körön belül véget ért a futam, nem ért vissza a sérült McLarennel a bokszba. Dupla sárga zászló alatt eltakarították az autóját, így gond nélkül folytatódott a száguldás. Sainz 3 kör alatt több mint öt másodperccel leszakadt az első négyesről sérült kocsijával, feltartva mindenkit, miközben Perez az élen 2 másodperccel elhúzott Leclerc, Hamilton és Verstappen előtt.

A 4. körben Alonso megelőzte a lyukas oldalszekrénnyel autózó Sainzot, és Albon is előrelépett Norris kárára a 8. helyre. A McLaren britje inkább hátrafelé mozgott a mezőnyben, mint előre: Stroll és George Russell is elment mellette. Sainz mellett is haladtak el sorra egyenesben: az ötödik körben Cunoda és Albon vadászta le, egy körrel később Stroll és Russell voltak a sorosak.

Norris, Magnussen és Ricciardo a hatodik kör elején kijöttek a vonatból kereket cserélni, beindítva ezzel a taktikai harcot is, eközben pedig az élen is mozgolódás volt: Verstappen bevetődött Hamilton mellé és feljött a harmadik helyre.

Sainz többekkel együtt friss gumikat kapott a nyolcadik körben, de ekkorra már semmilyen szempontból nem volt tényező, kizuhant a pontszerzők közül.

A 9. körben Verstappen feljött a második helyre, simán kikerülve Leclerc-t. Perez előnye az élen ekkor 3 másodperc volt csapattársával szemben, de a holland valamivel gyorsabb volt, elkezdte hátrányát faragni.

Norris kivételével mindenki közepes abroncsokra váltott, a brit autóján kemény Pirellik voltak. Nem alakult jól a futama, ekkor is még csak visszafelé lépkedett a mezőnyben. A kemény gumis bandához Alonso csatlakozott a 11. körben kiállásával, náluk azt lehetett sejteni, hogy egy kiállásra játszanak.

Az élmezőnyben a 13. körben kezdődtek meg a kerékcserék: Hamilton a lágyak után közepeseket kapott a Mercedestől, erre Perez és Leclerc is reagáltak a következő körben. Taktikájuk megegyezett, és a sorrend sem változott. Verstappen a pályán maradt, így a 14. körben átvette a vezetést, de még nem járt a bokszban.

Verstappennél felmerült, hogy esetleg várjanak-e a kiállásával egy 9-10 percet, ugyanis esőt jósoltak, azonban a holland a cserét választotta, így a 15. körben ő is felrakatta autójára a közepes gumikat. Perez így visszaállt az élre, de 1,5 másodperc alá csökkent előnye a kétszeres bajnokkal szemben. A mezőnyben ekkor már csak Stroll, Russell és Gasly nem jártak friss gumikért.

Verstappen nem teketóriázott, a 17. körben a DRS-sel simán lehagyva Perezt átvette a vezetést. Ugyanebben a körben gazdát cserélt a 6-7. hely sorsa is Russell és Stroll között előbbi javára.

Az eső ezúttal nem csak vaklárma volt, a 18-19. körben többen is vízcseppeket láttak, és a közönség is öltözködni kezdett a helyszínen. Verstappen ekkor már 3 másodperccel vezetett Perez és 9-cel Leclerc előtt. A monacói 4 másodperces előnyt őrzött Hamilton előtt, Alonso további tíz másodperccel lemaradva haladt ötödikként.

Az eső egyre erősebb volt, de nem nagyon akart elég vizes lenni a pálya az átmeneti abroncsokhoz. Stroll a 21. körben váltott lágy abroncsokra, Russell a 23.-ban, miközben az élen Verstappen majdnem eldobta az Eau Rouge-Raidillon kombinációban a Red Bullt az élen.

Gasly volt már ekkor az egyetlen a pályán, aki még nem járt a bokszban, a hetedik helyen haladt Cunoda mögött, Albon, Ocon és Kevin Magnussen (Haas) előtt. Úgy tűnt, hogy ezen a ponton alábbhagyott a zápor, így nem volt szükség az intermediate abroncsokra.

Sainz szenvedése a 23. körben a futam feladásával ért véget, a spanyol ekkor már az utolsó helyről csorgott be a Ferrari-bokszba. Ezekben a körökben egyébként megindult a második kerékcserék köre, a legjobb tízből is többen kiálltak friss gumikért. Russell szolgáltatta ekkor a leglátványosabb show-t, hamar visszaért a pontszerzők közé előzéseivel.

A 27-28. körre már körvonalazódott, mi lehet esetleg a futam vége: az első öt helyezett (Verstappen, Perez, Leclerc, Hamilton, Alonso) a többiek előtt autóztak közepeseken, míg mögöttük Russell, Norris, Stroll, Cunoda, Albon, Gasly és Ocon ekkor már a gumicserén túl meccselhették le, ki hány ponttal gazdagodik.

A legjobb ötben ezúttal is Hamilton kezdte a kerékcseréket, a brit Mercedesére a 28. körben kerültek lágy gumik. Erre Leclerc-ék is reagáltak a 29. körben, így még éppen visszatértek Hamilton – és Alonso – elé. A spanyolnak nagy szerepe volt ebben a párharcban: valamennyire feltartotta még kerékcseréje előtt állva a hétszeres világbajnokot, enélkül a britnek talán meglett volna Leclerc pozíciója pusztán a bokszkiállásokkal.

A 30. körben Perez új közepes gumikat kapott, Alonso pedig lágyakat, egy körrel később pedig Verstappen is lezavarta bokszutcai teendőit, így elvileg már senki nem volt adós tervezett kerékcserével.

Innentől már csak a pontok kérdése maradt. Albont megelőzte Ocon a 10. helyért még a 31. kör körül, Leclerc pedig az etap elején leszakította 2 másodpercre Hamiltont, de a mercedeses nem akarta ezt annyiban hagyni.

Verstappen a 33. körben magához ragadta a leggyorsabb körért járó pontot, ekkor már 12 másodperces előnnyel Perez előtt. A holland simán a célba hajtott, behúzva idei tizedik győzelmét végül bő 20 másodperccel csapattársa előtt. Menet közben olyan lehetetlen ötletekkel jött elő, mint pl. akkora előny kiautózása, hogy beleférjen egy plusz csere, így a szerelők gyakorolhatnák a kerékcseréket – feltéve, amikor nem versenymérnöke agyára ment éppen.

A Red Bull párosával végül Leclerc pezsgőzhetett, meg tudta tartani a harmadik helyet Hamiltonnal szemben. Hamilton nem jutott egyszer sem támadási közelségbe, a brit 43. körben még a bokszba hajtott friss közepes gumikért, rámenve ezzel a leggyorsabb körre. Próbálkozása sikeres volt, elcsaklizta a leggyorsabb körrel Verstappen elől a bónuszpontot.

A legjobb négyes mögött majdnem fél perccel ért be Alonso az ötödik helyen, pontot szerzett még Russell, Norris, Ocon, Stroll és Cunoda – a francia a japán pilótát a 38., a kanadait a 42. körben előzte meg.

A bajnokság állása:

Verstappen – 314 p

Perez – 189 p

Alonso – 149 p

Hamilton – 148 p

Leclerc – 99 p

Russell – 99 p

Red Bull – 503 p

Mercedes – 247 p

Aston Martin – 196 p

Ferrari – 191 p

McLaren – 103 p

Alpine – 57 p

A világbajnokság nyári szünetre vonul, négy hét múlva a Holland Nagydíjjal tér vissza a Forma-1.