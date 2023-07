„Ne aggódj, úgy gondolom, a jövőben továbbra is ebben a szobában ülve fogsz kérdéseket feltenni, még abban az esetben is, ha jön a mesterséges intelligencia” – igyekezett nyugtatni a Vezess újságíróját Otmar Szafnauer. Pedig az Alpine csapatfőnöke a Forma-1-es Magyar Nagydíj pénteki sajtótájékoztatóját leszámítva minden médiaszereplését lemondta a Hungaroringen azok után, hogy az enstone-i gárda éléről menesztették Laurent Rossi vezérigazgatót.

A kérdés apropóját a mesterséges intelligencia hirtelen berobbanása, majd nagy volumenű terjedése adta, miután felmerült, hogy akár hírszerkesztőket, újságírókat is kiválthatnak a modern technológia hathatós közreműködésével, ahogyan arról testvérlapunk, a First Class beszámolt, sőt, a közelmúltban megrendezett wimbledoni tenisztornán el is kezdték „nyugdíjazni” a sportkommentátorokat bizonyos értelemben. Ezek kapcsán tettük fel a kérdést, hogy kiknek a babérjaira törhet az F1-ben a digitális innováció, ha egyáltalán ilyenről szó lehet.

Milyen szerepeket válthat ki a Forma-1-ben? Talán azokkal kellene kezdenem, amiket biztosan nem. Ilyen a vendéglátós csapatunk, a séfek; őket biztosan nem pótoljuk a mesterséges intelligenciával, ahogyan a versenyzőinket sem

– jelentette ki a romániai születésű szakember. „De ez csak az én nézőpontom, én pedig már öreg vagyok, így átéltem azt, amikor a robotika az ipar, de különösen a járműipar részévé vált. Ott voltam, amikor a robotok sok olyan munkát átvettek, amiket korábban emberek végeztek.”

Szafnauer szerint akkoriban is „mindenki aggódott”, pedig végül annyi történt, hogy átcsoportosították a humán erőforrást, miközben a robotokkal foglalatoskodó mérnököknek és technikusoknak több munkájuk lett. Hasonló kimenetelre számít a mesterséges intelligencia esetében is. „Eljön majd egy olyan pont, ahol természetesen át fog venni néhány funkciót. Mi akkor alkalmazkodunk, és más dolgokat csinálunk” – taglalta az álláspontját.

A fenti kijelentés nyomán azonnal felmerült a következő kérdés, miszerint ha lesznek is hús-vér újságírók, akik kérdeznek, lesznek-e csapatfőnökök is, hogy válaszoljanak. „Valószínűleg nem” – tette hozzá a sajtótájékoztató első felében leginkább maga elé meredő Szafnauer, aki ezzel a lendülettel át is adta a szót Andrea Stellának és Franz Tostnak, vagyis a McLaren és az AlphaTauri csapatfőnökének.

Stella azzal indította a mondandóját, hogy többnyire egyetért Szafnauer gondolatmenetével. „Én úgy látom, ez egy eszköz, eszközök pedig mindig is voltak” – tette hozzá. „Otmar a robotikát hozta fel példaként, de a Forma-1-ben például az áramlásjelző festékeknek is idő kellett, mostanra pedig domináns szerepelt tölt be már az autótervezésben is.”

A McLaren idén kinevezett csapatvezetője a Vezess kérdésére reagálva arra is kitért, hogy a mesterséges intelligencia fokozatos megjelenését látja maga előtt. Ez olyan formában valósulhat meg, hogy több területen is kipróbálják a mesterséges intelligenciát, aztán ott alkalmazzák, ahol a legeredményesebbnek bizonyul. „Egy olyan eszköz, ami lehetőségeket rejt magában, megéri a befektetést, de nem kell aggódni” – jutott ugyanarra a konklúzióra.

Tost viszont már azzal érvelt amellett, hogy a mesterséges intelligencia már „a technikai oldalon is jelentős szerepet fog vállalni”, a Forma-1 mégiscsak a versenyzés csúcskategóriája. „Ebben csak pozitívumot látok, mert így a különböző témákat gyorsabban rendezhetjük majd, talán egy másik szintre is léphetünk” – zárta mondandóját az olasz a lapunknak adott válaszában.