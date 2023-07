A Vezess az eredeti tervek szerint csütörtökön interjúzott volna a Magyar Nagydíj előtt az Alpine csapatfőnökével, Otmar Szafnauerrel, ám a beszélgetést nem sikerült tető alá hozni, a vezető nem állt a sajtó rendelkezésére.

Felmerült bennünk, hogy a márka vezére, Laurent Rossi által tavasszal nyíltan kritizált csapatfőnök pozíciója végleg megrendülhetett, ezért nem nyilatkozik, ám mint tegnap estére kiderült, másfajta főnökcsere miatt kerülte a médiát Szafnauer: éppenséggel Rossi leváltását jelentették be.

Az anyacég Renault közlése szerint a szakember távozik az Alpine vezérigazgatói posztjáról, a jövőben pontosabban meg nem határozott „különleges projekteken” dolgozik majd a cégcsoportnál.

Rossi a Renault-csapat átbrandelésekor, 2021-ben került képbe, és bár kezdetben hatékonyan azonosította az alakulatot hátráltató tényezőket, az elmúlt másfél szezonban az irányítása nem hozott látványos előrelépést, sőt, 2023-ban jóval gyengébben muzsikál a csapat, mint tavaly.

Ahogy feljebb is említettük, a vezérigazgató tavasszal már a nyilvánosság előtt kritizálta élesen az F1-csapat vezetését, úgy tudni, alapvetően is konfrontatív stílusban irányított, vezetése alatt távozott a csapattól a nem titkoltan megsértett Alain Prost, a technikai főnök Marcin Budkowski, valamint elveszítették Fernando Alonsót és a saját nevelésű tehetséget, Oscar Piastrit is, így nem akkora meglepetés a leváltása.

Utódja a francia sportkocsimárka élén Philippe Krief lesz, ő február óta az Alpine műszaki és termékteljesítményért felelős alelnöke volt. Krief korábban a Michelinnél, a Fiatnál, a Maseratinál, az Alfa Romeónál töltött be különböző műszaki vezetői pozíciókat, közvetlenül az alpine-os kinevezése előtt pedig a Ferrari műszaki igazgatója volt.

A Renault vezérigazgatója, Luca de Meo így kommentálta Rossi leváltását:

„Szeretnék köszönetet mondani Laurent-nak az elmúlt két évben az Alpine élén mutatott rendíthetetlen elkötelezettségéért. Világos és ambiciózus stratégiát alkotott a márka számára, ideális helyzetbe hozta az Alpine-t a hosszú távú célok megvalósításához.”

A francia márkánál már a múlt héten megkezdődött az átszervezés, amikor bejelentették, hogy a motorsport-tevékenységek irányítására új alelnöki pozíciót hoztak létre, melyet Bruno Famin szakemberrel töltöttek be.