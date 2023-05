Amikor a Renault teljes értékű gyári csapatként 2016-ban visszatért a Forma-1-be, a márka ötéves tervet állított fel: három év után rendszeres dobogós helyezéseket, az ötödik évükre a bajnoki címért való küzdelmet tűzték ki célul.

Ahogy tudjuk, ez nem igazán valósult meg, sőt, kihasználva a patinás francia sportkocsimárka, az Alpine feltámasztását, 2021-re átbrandelték az enstone-i alakulatot, tiszta lapot nyitva.

Egy futamgyőzelem össze is jött az immár francia versenykékben küzdő istállónak a ’21-es, esős, kaotikusan kezdődő Magyar Nagydíjon, ám összességében nincs komoly előrelépés, idén öt forduló alatt mindössze sovány 14 pontot szereztek, a konstruktőri bajnokság 6. helyén állnak. A folyamatos versenyzői, műszaki és csapathibák miatt kezd betelni a pohár.

„Az idei évet mind a teljesítmény, mind a pályán nyújtott szereplést tekintve hátránnyal kezdtük. Ami az eredményeken is meglátszik. A helyezésünk nem tükrözi a befektetett erőforrásokat. Elég messze, sőt, nagyon messze vagyunk az idei évre kitűzött céloktól. A teljesítmény és a fegyelmezett megvalósítás hiánya mellett a hozzáállásban is gondokat érzékelek, korábban ennél jobb volt a csapat” – magyarázta nemrégiben a francia Canal+-nek az Alpine vezérigazgatója.

„Nem tetszettek az első futamok, mert – már elnézést! – sok-sok amatőr dolgot láttam” – utalt a versenyzők ütközésére, az autó kigyulladására, az elkalkulált versenytaktikákra, az F1 hivatalos oldalának nyilatkozva pedig nekiment a 2022-ben az Aston Martintól átigazolt csapatfőnököt, Otmar Szafnauernek is.

„Otmar a hibás, és persze a csapat, mert nem ő egyedül csinál mindent. De a felelősség az övé, az biztos” – szögezte le Rossi, aki azt is elmondta, hogy „rossz a hangulat” a csapatnál.

Ilyen háttér mellett nem csoda, hogy felröppent, az Alpine eladása is, állítólag egy amerikai autókereskedő cég, a múlt hétvégi Miami Nagydíjon a pálya körüli hirdetéseken is feltűnt AutoNation jelentkezett be.

A német Motorsport-Total tudósítása szerint az egyelőre szponzori megjelenésre készülő vállalat hamarosan résztulajdont is vásárolna az istállóban, képviselőjük állítólag erről tárgyalt a már említett Rossival és az anyacég Renault vezérével, Luca di Meóval Miamiban.

A szaklap Szafnauert kérdezte meg a fentiekről, ő homályosan válaszolt:

„Én közvetlenül nem vagyok érintett a részvényüzletekben, de ha megtörténik, be fogjuk jelenteni” – állította, hozzátéve, hogy valóban van érdeklődő, aminek ő maga örül, mert ez pluszpénzt hozhat a csapatnak.