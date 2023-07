A biztonsági autós fázis miatt ugyan nem sikerült megőriznie a rajtpozícióját, pályafutása legjobb eredményét érte el a Forma-1-es Brit Nagydíjon Oscar Piastri. Ennek ellenére az ausztrál újonc csalódott a negyedik helye miatt, hiszen erőből elérhető lett volna a dobogó, mégis jó érzésekkel nyilatkozott a leintés után.

„Amiatt vagyok a legelégedettebb, hogy megérdemelten értük el ezeket az eredményeket. Más, ha ez egy szerencsés véletlen eredménye lenne, de ma valóban mi voltunk a második erő, ami örömteli meglepetés volt” – értékelt a Sky Sports F1-nek az ausztrál.

„Balszerencsés volt számomra a biztonsági autó időzítése, azzal ugyanis Lewis [Hamilton] nyert egy ingyen kerékcserét. Bizonyos szempontból jó érzés csalódottnak lenni a negyedik hely miatt, főleg, ha figyelembe vesszük, hol álltunk a szezon elején. Ezért hatalmas dicséret jár a csapatnak, a fejlesztések ugyanis tökéletesen működnek. Izgalmas időknek nézünk elébe, és jó, hogy újra az élmezőnyben lehetünk.”

Habár Piastri biztos benne, hogy ezzel jó útra lép a McLaren, nem zárja ki, hogy egyes pályákon nem fognak gyengélkedni továbbra is. „Lesznek még gyenge pontjaink” – folytatta a 22 éves pilóta. „Szerintem Silverstone kifejezetten feküdt az autónknak, és noha Ausztriában is kiugró eredménnyel zártunk, itt még erősebbek voltunk. Jó, hogy két egymást követő versenyen is ilyen teljesítményt nyújtottunk, és azon leszünk, hogy ezt a jövőben is megtartsuk.”

„Ez egy nagyon-nagyon boldog pillanat a csapatnak. Ha eltekintünk a trófeáktól, fantasztikus, hogy ennyi pontot szereztünk” – utalt arra Piastri, hogy 30 ponttal gazdagodott a McLaren a hazai hétvégéjén, holott az azt megelőző kilenc hétvégén összesen gyűjtött 29 egységet.

„Jó újra az élen lenni. Nem akarunk ötödikek lenni a konstruktőrök között, hiszen az élmezőny kihívói lépnénk elő. Van még mit tennünk ehhez, de bármi lehetséges, ha a jövőben is ilyen hétvégéink lesznek.”