Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Brit Nagydíjat, a Red Bull hollandja a mclarenes Lando Norris és a mercedeses Lewis Hamilton társaságában ünnepelhetett Silverstone-ban. A narancssárga alakulat majdnem dupla dobogónak örülhetett, számításaikat csak egy biztonsági autó húzta keresztbe. A Ferrari taktikája ezúttal is csapnivaló volt, épphogy pontot szereztek pilótáik.

Az 52 körös futam a korábbi eseményekkel ellentétben száraz körülmények között kezdődött, előbújt a nap is, de a hivatalos előrejelzések 40 százalék esélyt jósoltak az esőre – a rajt előtt szemetelt is minimálisan. A mezőny többsége (14 fő) közepes gumikon kezdte a versenyt, 4-en (George Russell, Esteban Ocon, Cunoda Juki és Nyck de Vries) a lágy abroncsokat választották, ketten – Nico Hülkenberg és Valtteri Bottas keményeken rajtoltak.

A rajtnál az élről induló Verstappen kissé beragadt, Norris elment mellette és Oscar Piastri is támadhatta a másik McLarennel, de a holland megőrizte a második helyet. Russellnek bejöttek a lágyabb abroncsok, egy helyet előrelépett a ferraris Carlos Sainz kárára és az első kört az ötödik helyen zárta. Fernando Alonso is javított két helyet, a kilencedikről a hetedikre jött fel az Aston Martin spanyolja, Lewis Hamilton Mercedesét is megelőzte.

Az első körökben nemigen változott az élen a sorrend, azonban a DRS engedélyezésével Verstappen elkezdett nyomást helyezni a britre: a kétszeres bajnok az ötödik körben szinte ellenállás nélkül vette át a vezetést. A McLarenek így is jól álltak a 2-3. helyen, leszakították Charles Leclerc Ferrariját, akinek Russell és Sainz ellen kellett védekeznie a 4-6. helyen.

LAP 5/52 Verstappen zips past Norris to re-take the lead at Brooklands But the McLarens are sticking with him for the time being!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/5LPLMPp8kB — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

Alakult a csata Alonso és Hamilton között is a 7-8. helyen, a pontszerző zóna legnyugisabb helyei ekkortájt a 9-10. pozíciók voltak Pierre Gaslyval (Alpine) és Alexander Albonnal (Williams). Hamilton a hetedik körben végül lehagyta a spanyolt. Sergio Perez versenye is kezdett beindulni, a 15. helyről rajtoló Red Bull-pilóta ekkortájt a 13. helyen járt.

LAP 7/52 Never a dull moment with these two 🐐🐐 Hamilton passes Alonso to get back up to P7 📈#BritishGP #F1 pic.twitter.com/f1rvonDOeA — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

A McLarenek okosan taktikáztak, Norris és Piastri páros repülésben próbáltak közel maradni Verstappenhez és az általa nyújtott DRS-hez. A taktikat bejött, tíz kör alatt közel négy másodperc volt a különbség Piastri és Leclerc között. Időközben a pilótáknak erős széllökésekkel is meg kellett küzdeniük.

A 10. körben Esteban Ocon versenye véget is ért, az Alpine egy műszaki hiba miatt a bokszba gurult. Nem ő volt az első, aki a szerelőknél járt a futam során, néhány körrel korábban Nico Hülkenberg koccant Perezzel, a Haas első szárnya bánta az összeérést. Ekkortájt elkezdtek záporozni az eső érkezéséről szóló rádióüzenetek, majd pár körön belül némi víz is az égből: Russell néhány vízcseppet felfedezett sisakrostélyán.

Előzések szempontjából nem volt túl látványos a futam első negyede, az első 13 kör. Eddigre Perez feljött a 11. helyre, Alonsót pedig utolérte Gasly a 8-9. helyen. Verstappen is meglépett, igaz, “csak” 2,5 másodperc volt az előnye Norris és Piastri előtt, akik mögött 3,8 másodperccel érkezett a Leclerc, Russell páros.

Az első tervezett kiállást Cunoda hajtotta végre a mezőny sűrűjében, de a többiek kicsit talán a kivárásra is játszhattak, tekintettel arra, hogy az ég egyre felhősebbé vált, és Verstappen is azt jelentette rádión, hogy enyhén szemerkél.

Miközben Russell hosszú körökön keresztül sikertelenül kergette Leclerc-t, addig Perez megelőzte Albont és belépett a pontszerzők közé a 16. körben.

A hosszú körök óta fennálló patthelyzetet az élmezőnyben Leclerc törte meg a 19. körben, aki a közepes abroncsokat keményekre cserélte. A monacói a 12. helyre tért ezzel vissza, viszonylag üres pályára, Lance Stroll (Aston Martin) mögé 4 másodperccel. Példáját senki sem követte egy ideig, a rádiózások alapján a legtöbben elégedettek voltak gumijaikkal, ráadásul a nap is erősebben sütött ekkor, mint korábban. Leclerc ráadásul az új gumikon sem volt számottevően gyorsabb.

Egészen leült ezen a ponton a futam, a 25. körig nem is történt változás. Leclerc ekkor érte utol Strollt és vette át a kanadaitól a 11. helyet. A féltávnál Verstappen hét másodperccel vezetett már Norris és 9-cel Piastri mögött, Russell a negyedik helyen 15 másodperc hátrányban következett. Sainz nem sokáig állt az ötödik helyen, a spanyol volt az első a 27. körben, aki valóban követte Leclerc példáját.

A Ferrarira kemény abroncs került, a többiek azonban elgondolkodtak azon, hogy ha a futam bő felét már kihúzták közepeseken, a folytatásra miért is tegyenek még keményebb gumikat? Russell a 29. körben a lágyakról közepesekre váltott, Pereznél pedig a közepeseket lágyak követték. Russell Leclerc mögé tért vissza cseréje után, de körökön belül utol is érte a monacóit. A 31. körben kissé már-már megalázóan kompletten körbeautózta a Ferrarit, így gazdát cserélt a virtuális negyedik hely.

Piastri a harmadik helyről a 30. körben állt ki kemény gumikért, ők inkább a biztosra mentek. A 33. kör fordulatot hozott a versenybe, a Kevin Magnussen alatt leálló és kigyulladó Haas miatt virtuális, majd ezt követően valódi biztonsági autót küldtek pályára. Akik még adósak voltak a cserével, pótolták tartozásukat.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 34/52) Magnussen grinds to a halt, and the Safety Car comes out!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/oHPKfLq3gr — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

Az átalakult mezőnyben Verstappen vezetett lágy gumikon a keményeken haladó Norris, a lágyakon köröző Hamilton, a korábban cserélő Piastri, a közepeseken érkező Russell és az így előrelépő, lágyakkal az újraindítást váró Alonso előtt. A Ferrarinál megint volt kalamajka a bokszstratégiát illetően: Leclerc-t visszarakták közepes gumikra, és így a tizedik helyen haladt, Sainz pedig hiába kért volna változást, maradt a pályán hetedikként keményeken. A két ferraris között új lágyakon Perez és Albon haladt. A tizedik Leclerc mögött mindenki lágyakon sorakozott.

Viszonylag hosszú mentés után végül a 39. kör elején indult újra a száguldás, 14 kör maradt a pozíciók eldöntésére. Verstappen simán lelépett Norris elől, aki a kemény gumikon teljes erőbedobással védekezett a lágy gumis Hamiltonnal szemben. Ugyanez a McLaren-Mercedes csata zajlott a 4-5. helyen Piastri és Russell között.

A Mercedesek nemigen tudták sikerre vinni támadásaikat, Hamilton néhány kör múlva le is szakadt Norris mögött. A csatákat inkább Sainz körül kellett figyelni, aki a 44. körben három kanyar alatt három helyet vesztett Perezzel, Albonnal és Leclerc-rel szemben. A két Ferrari ekkor a 9-10. helyen, de jött mögöttük előzési ambíciókkal Gasly. A francia nem tudott azonban előzni, a 46. körben törött futóművel kiállt a versenyből, miután Stroll nekiment.

LAP 44/52 Off goes Sainz… through goes Albon! Perez, Albon AND Leclerc all get through past Sainz in a very painful few corners#BritishGP #F1 pic.twitter.com/THuzy8eSgR — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

Perez nem állt meg, még Alonso mellett is elment néhány körrel a leintés előtt, és ezzel ki is alakult a pontszerzők sorrendje. Verstappen megnyerte a Brit Nagydíjat, 43. Forma-1-es sikerét aratva ezzel Norris és Hamilton előtt. A két brit mögött Piastri lett a negyedik, majd a mezőny harmadik britjét, Russellt intették le ötödikként. Perez végül a 15. helyről indulva a hatodik helyig kapaszkodott fel. Pontot szerzett még Alonso, Albon, Leclerc és Sainz.

Stroll a futam végén kapott egy öt másodperces büntetést a Gasly-féle ütközésért, de ez nem zavart sok vizet.

A bajnokság állása:

Verstappen – 255 p

Perez – 156 p

Alonso – 137 p

Hamilton – 121 p

Sainz – 83 p

Russell – 82 p

Red Bull – 411 p

Mercedes – 203 p

Aston Martin – 181 p

Ferrari – 157 p

McLaren – 59 p

Alpine – 47 p

A világbajnokság két hét múlva Mogyoródon folytatódik a Magyar Nagydíjjal.