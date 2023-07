Habár közel sem volt annyira katasztrofális a Mercedes helyzete a Forma-1-es Brit Nagydíj időmérő edzésén, mint amire a szabadedzések alapján lehetett számítani, George Russell és Lewis Hamilton kettőse az újfent pole-pozíciót szerző Max Verstappen mellett a McLaren és a Ferrari párosától is kikapott.

A pénteki nap után viszont már a hatodik-hetedik helynek is örülnek a brackley-i csapatnál, legalábbis Russell szerint a pénteki nap alapján sokkal rosszabb eredményekre volt kilátás. „A számok alapján tegnap még a 17-18. hely nézett ki nekünk az időmérőre, míg versenytempó tekintetében a harmadik-negyedik pozícióban álltunk. Határozottan sikerült előrébb lépnünk” – mondta a Sky Sports F1-nek.

„Mélyen érintett, hogy végül csak fél tizedmásodperccel csúsztunk le a harmadik helyről, ami hihetetlen lett volna. Nagyszerűnek érződött a köröm, nem gondolnám, hogy sok maradt benne” – folytatta a 25 éves brit, aki a csapattársát és a remeklő McLarent is megdicsérte. „Lewis is borzasztóan odatette magát, és kemény hajtott engem. Gratulálok a McLarennek, hiszen a semmiből érkeztek, és ők a holnapi nap szempontjából is ismeretlen tényezők.”

„A vasárnap általában jobban sikerül, mint a szombat, de a rajtrács is érdekes, hiszen Fernando [Alonso] és Checo [Pérez] nincs a szokott helyén. Meglátjuk, mire leszünk képesek, de nagyon gyorsan tűnik itt a McLaren” – tekintett előre a folytatásra.

Russell-lel egyetértésben a hétszeres világbajnok Hamilton is inkább az éjszaka során tett előrelépést emelte ki a brackley-i istálló szombati teljesítménye kapcsán Silverstone-ban.

„Egyelőre nem vagyok benne biztos, hol veszítettünk időt a pályán, ennek még utána kell néznem. Egy új első szárnnyal érkeztünk ide, amitől előrelépést vártunk, de az eddigitől nem igazán tért el az autó” – kezdte a mondandóját Hamilton. „Az éjszaka folyamán viszont a beállításokkal sikerült előrébb lépnünk, csak az időmérő végén küszködtünk. Kár érte, mert voltak olyan pillanatok, amikben úgy éreztük, kifejezetten jól állunk.”

Hamilton azonban arra nem tudott választ adni, ez mire lehet elég az 52 körös futamon. „Mindenki más üzemanyagszinttel volt a pályán, de nem tűnik szörnyűnek” – próbált jósolgatásokba bocsátkozni. „Változtattunk az autónk, így csak holnap látjuk, hogy sikerült igazából. De ha jó is versenytempónk, akkor is sokat kell majd előznünk, ami nem könnyű ezen a pályán.”

Azt viszont még Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is elismerte, hogy most már a McLarennel is számolni kell. „Egyértelműen hatalmas lépést tettek előre, de majd kiderül, hogy ez állandó lesz-e. Most már velük is muszáj számolnunk” – mondta az osztrák, szintén a Sky Sports F1 kamerái előtt.