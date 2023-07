Ha azt mondjuk, McLaren, korosztálytól, az F1-es ismeretek mélységétől függően az emberek narancsszínű, – a talán legikonikusabb – Hunthoz, Laudához, Prosthoz köthető piros-fehér dohányreklámos, esetleg az eggyel későbbi, fekete-ezüst-fehér, häkkinenes-coulthardos, másik dohányreklámos autóra gondolnak, a száguldó cirkuszt a 2000-es évek közepén nézni kezdőknek pedig a Kimi Räikkönenhez, Juan-Pablo Montoyához, Fernando Alonsoóhoz, Jenson Buttonhöz, de leginkább az ezekben a színekben bajnoki címet szerző Lewis Hamiltonhoz kötődő piros-fekete-krómos, előbb whiskys, utóbb mobilszolgáltatós fényezés ugrik be. (Hogy az utolsó előtti, fekete-rakétavörös, hondás gúnyáról inkább ne beszéljünk…)

Nos, az utóbbit a hétvégén, a wokingi alakulat hazai versenyének számító Brit Nagydíjon újra láthatják majd a szurkolók, ugyanis a jelenlegi főszponzor, a Google Chrome böngésző neve kiváló apropót biztosít egy kis retrós reklámra.

