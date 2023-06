A Ferrari a 2010-es Török Nagydíjon, a McLaren 2016-ban, a Brazil Nagydíjon jutott el a 800. Forma-1-es versenyéig, hamarosan pedig a sportág harmadik legrégebb óta aktív, egyben második/harmadik – attól függ, milyen mutatót nézünk – legeredményesebb csapata, a Williams is eljut eddig a mérföldkőig.

Az 1977-ben alapított istálló az idei Brit, majd Magyar Nagydíjon ünnepel – eredetileg Silverstone-ban lett volna a jubileumi versenyük, de az imolai forduló törlése miatt a Hungaroringre csúszik a jeles vasárnap.

Celebrating 800 Grands Prix 🤩👏

We'll be celebrating this momentous occasion at the British and Hungarian GP this year! 🇬🇧🇭🇺#WeAreWilliams pic.twitter.com/7OK2DbLCAh

— Williams Racing (@WilliamsRacing) June 27, 2023