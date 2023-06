Apja F1-es Mercedesét is kipróbálhatja Schumacher

Ismételten Michael Schumacher egyik korábbi Forma-1-es autójával száguldhat a hétszeres világbajnok fia, Mick Schumacher. A 24 éves német a július 14-e és 16-a között esedékes Goodwoodi Sebességfesztiválon ülhet be a Mercedes 2011-es autója, a W02 volánja mögé.

Ahogy a neve is mutatja, ez volt a második autó, amit a Mercedes azután épített, hogy a Brawn GP 2009 végi felvásárlásával gyári csapatként tért vissza a bajnokságba. A W02-vel akkoriban Schumacher mellett a későbbi, 2016-os vb-győztes Nico Rosberg versenyzett, ám az az év nem volt gyümölcsöző a brackley-i gárdának. A párossal konstruktőri negyedik lett a csapat, mely dobogó nélkül zárta a szezont, melyben Schumacher kanadai negyedik helye volt a legjobb eredménye.

„Látványos lesz édesapám 2011-es autóját vezetni, még ha nem is megyek vele sokat. Már az is nagyszerű lesz, hogy megtapasztalhatjuk, milyen volt akkoriban egy Forma-1-es autó” – nyilatkozta a lehetőség kapcsán Mick Schumacher.

„Sok érzelmet hoz majd elő belőle a tudat, hogy ő versenyzett ezzel az autóval, rendkívül különlegessé fogja tenni az egészet. Volt szerencsém már vezetni az egyik Benettonját és néhány Ferrarit, de most először ülhetek egy általa vezetett Mercedes volánja mögé. Biztos vagyok benne, hogy széles mosollyal az arcomon fogok kiszállni belőle.”

A 24 éves német az idei évtől a Mercedesnél helyezkedett el tartalékosként, miután a tavalyi év végén, két szezon után menesztették a Haastól. Schumacher jelenleg arra vár, hogy visszatérhessen, ami akár már idén megtörténhet, de az is elképzelhető, hogy még jövőre sem kerül sor rá.

Schumacher mellett egy másik ex-Haas-pilóta, Esteban Gutiérrez fogja képviselni a Mercedest a goodwoodi eseményen, aki a csapat utolsó bajnoki győztes konstrukcióját, a 2021-es W12-est viheti majd pályára. Ugyanakkor nem ők lesznek az esemény egyedüli Forma-1-es vonatkozásai, mivel Sebastian Vettel a saját gyűjteményével, köztük a McLaren és a Williams egy-egy korábbi, az elmondása szerint fenntartható üzemanyaggal működő autójával fogja szórakoztatni a kilátogatókat.

Ahogyan arra nyilatkozatában maga Schumacher is utalt, nem először vezetheti édesapja valamelyik korábbi Forma-1-es autóját. Ilyen szempontból a 2017-es idény hozta meg az áttörést számára, amikor még a Forma-3-as Európa-bajnokságban versenyzett: a Belga Nagydíj hétvégéjén – első győzelmének 25. évfordulója alkalmából – az 1994-es Benettont hajthatta meg Spa-Francorchamps-ban, amivel az idősebbik Schumacher első világbajnoki címét nyerte.

Részben annak is köszönhetően, hogy pályafutása elején felkarolta a Ferrari, a fiatal német az olasz istálló azon autóiból többet, így a 2002-est, a 2003-ast és a 2004-est is kipróbálhatta, amikkel apja sorra halmozta a bajnoki trófeákat, hétig meg sem állva.

Az eddig felsoroltak mellett pedig a hétszeres világbajnok első F1-es autóját, az 1991-es Jordan 191-et is terelgethette.

Mick Schumacher got to drive the famous Jordan 191, the car in which his father Michael made his F1 debut in 30 years ago 🙌💚 pic.twitter.com/MQWjTQGS6N

— ESPN F1 (@ESPNF1) July 20, 2021