Miután két szezon alatt jó néhány millió dollárnyi kárt okozott az autók törésével, Mick Schumachert 2022 végén elbúcsúztatta a Haas, a hétszeres világbajnok fia a Mercedesnél kapott tartalékosi, tesztpilótai állást.

A 24 éves pilóta persze reméli, hogy F1-es versenyzői pályafutása nem merül ki ennyiben, és úgy tűnik, van is miben reménykednie, ugyanis a legfrissebb szóbeszédek szerint két csapat is érdeklődik iránta.

A Red Bull kisebbik csapata, az AlphaTauri, valamint a Williams is újoncokat vetett be idén, de eddig sem az előbbinél vezető Nyck De Vries, sem az utóbbinál szereplő amerikai Logan Sargeant nem hálálta meg jó eredményekkel a lehetőséget, így akár az egyik, akár a másik próbát tehet Schumival, de talán még az Alfa Romeo is szóba jöhet.

A német Sport Bild 2024-re Valtteri Bottas, de még inkább a Mercedes-motort használó Williams helyén tudja elképzelni Schumachert – a lap úgy értesült, a Mercitől a patinás grove-i alakulathoz érkezett új csapatfőnök, James Wolves kezdettől nem rajongott Sargeantért, de felröppent az is, hogy a Red Bull venné szárnyai alá a versenyzőt.

A jelenlegi teljesítménye mellett De Vries napjai meg vannak számlálva, a pilótaprogramot irányító Helmut Marko akár szezon közben is útilaput köthet a holland talpára, Schumacher ráadásul már korábban is az energiaital-gyártó „radarjára került”, árulta el az AlphaTauri főnöke, Franz Tost.

„Mick jobb pilóta, mint amilyen a híre. Meggyőződésem, hogy mindene megvan ahhoz, hogy jó F1-es versenyzővé váljon. Bajnok lett a két legfontosabb alsóbb kategóriában, pusztán már emiatt helye lenne a Forma-1-ben – és ennek semmi köze a neve nimbuszához” – mondta a német Sport1-nek.

„Egyrészt azért nem került hozzánk, mert akkor még a Ferrari utánpótlásprogramjának tagja volt. Én mondtam, hogy a mai, összetett Forma-1-ben, amikor nincs is tesztelés, még a legnagyobb tehetségeknek is legalább három év kell ahhoz, kibontakozzon a potenciáljuk. Ám a legfelsőbb szinten úgy döntöttek, nem igazoljuk le. De nagyon remélem, hogy vissza fog még térni állandó versenyzőként!” – folytatta az osztrák.

Más kérdés, hogy a Mercedes-főnök Toto Wolff a napokban azt állította Motorsport-Totalnak, hogy a Red Bull-lal nem beszélt Schumi elhelyezéséről, ami szerinte amúgy is csak „időpocsékolás” lenne, ám bárkinek örömmel ajánlaná őt:

„Őszintén szólva szerintem egy kicsit ráégett a tavalyi szezon, de úgy gondolom, bárhova hívnák, jó pilótát kapnának a személyében. Persze végső soron a csapatok maguk döntenek róla, melyik versenyzőket igazolják. Én nem mondhatom meg a motorpartnereinknek, hogy versenyeztessék a tartalékosunkat, ám hiszem, hogy valami jóról maradnak le.”

A Kanadai Nagydíj hétvégéjén maga Schumacher is megszólalt a jövőjéről:

„Vállalnám!” – mondta, amikor az RTL arról kérdezte, beugrana-e bármelyik csapathoz akár még idén. „Nyilván nem valószínű, hogy ilyen lesz. A szerződéseket általában tartják. Alapvetően bármelyik csapatot jó opciónak látom, én pedig mindig készen állok a versenyzésre. Higgyék el, nagyon igyekszem, hogy minél előbb újra autóba ülhessek. Minél hamarabb. A jövő évre már a legkésőbbi lehetőségként tekintek. Biztos vagyok benne, hogy adódik valami a belátható jövőben.”