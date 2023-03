Két év után kitette a Haas Mick Schumacher szűrét, ezzel a német egy időre biztosan Forma-1-es ülés nélkül maradt. A németnek a Mercedes dobott mentőövet, a futamokat tartalékversenyzőként figyelheti a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia.

A Haas döntését, illetve általános hozzáállását Schumacherhez sokan megkérdőjelezik mind a mai napig. A legtöbb kritika amiatt érte őket, ahogy Günther Steiner csapatfőnök a nyilvánosság előtt beszélt pilótájáról. Másrészt viszont Schumacher nem hozta a várt eredményeket, ellenben fokozatosan nőtt a nevéhez köthető anyagi kár.

Az unokaöccsét a nyilvánosság előtt többször is támogató Ralf Schumacher szerint teljesen más lett volna a csapat és a versenyző kapcsolata, ha Mick mellett ott áll édesapja is. “Úgy gondolom, és ez zavar a legjobban, hogy ha a testvérem itt lett volna, Günther Steiner másképp viselkedett volna. Michael jelenléte elég lett volna. De még egyszer elmondom, mindenki azt tesz, amit akar” – fogalmazott a hatszoros futamgyőztes.

“Mick családtag, és meg kell, hogy értsék, magánemberként nem szeretem, ha így kezelik a családomat” – fogalmazott Ralf. A német Sky szakértőjeként is dolgozó expilóta többször is köszörülte a nyelvét a Haason, a bokszutcában többen is úgy gondolták korábban, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy végül lapátra tette a csapat unokaöccsét.