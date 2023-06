Két év után jegelnie kellett a Forma-1-es álmokat Mick Schumachernek, a némettől megvált addigi munkaadója, a Haas. Nem volt váratlan húzás ez a csapattól, tekintettel arra, hogy eredményesség szempontjából nemigen teljesített jól a pilóta, ellenben autóit úgy törte, mint más a ropit.

Ebből a szempontból mindenféleképpen minőségi cserét jelentett Nico Hülkenberg érkezése: az eredmények sokat ugyan nem javultak, a töréskár azonban jóval kisebb, mint korábban. Ennek kapcsán a német Bild érdeklődött Günther Steinernél, mit kezd a Haas az így megspórolt pénzzel, melyet nem autójavításra kell költeni.

“Egyből hozzáadódik a fizetésemhez” – viccelődött a csapatfőnök. “A viccet félretéve, fejlesztésekre fordítjuk az összeget. Nicót nagyon zavarta a hibája Miamiban, de ilyesmi megtörténik. Elégedett vagyok a teljesítményével” – utalt vissza Steiner Hülkenberg idei egyetlen autótöréssel járó incidensére.

F1 news: MUST-SEE: Hulkenberg brings out the red flags during FP1 in Miami after slamming into the wall https://t.co/z1sSZheotw pic.twitter.com/RiPRmFJ99W

— Snell Mitchell & Co. (@SnellMitchellCo) May 5, 2023