Ahogy azt a Forma-1-es Kanadai Nagydíj időmérő edzése után kiosztott büntetések is mutatják, ezen a hétvégén Carlos Sainznak is bőven volt sara eddig a feltartásokban. Többször élt át meleg pillanatokat a kvalifikáció során a Ferrari versenyzője, az egyik alkalommal Pierre Gasly útjába került. „Az ilyenekért el kellene tiltani! Hát, 300-zal jövök! Mégis mi a f***ra gondolnak?” – őrjöngött a rádióban az Alpine pilótája, miután feltartotta őt a spanyol az utolsó sikán előtt.

Nem is úszta meg következmények nélkül Sainz a feltartást, ami Gasly esetében a Q1-es búcsút jelentette: a versenyfelügyelők azonban a francia által követelt eltiltásnál jóval enyhébb szankciót alkalmaztak, három hellyel sorolták hátrébb a rajtrácson. Ugyanakkor a spanyol hangot adott adnak, nem érzi következetesnek a döntéshozók munkáját: szerinte az alapján indítottak vizsgálatot egy-egy esetben, ki volt épp hangosabb utána.

„Nagyon közel volt már a kockás zászló, ezért történt az egész. Engem hétszer tartottak fel a nap folyamán a 13-as kanyarban, mégsem kezdtem el üvöltözni a rádióban” – nyilatkozta a Sky Sports F1-nek. „Voltak versenyzők, akik többet kommunikáltak a rádión. Nagyon sok alkalommal tartottak fel engem, és vannak esetek, amiket vizsgáltak, és vannak, amiket nem. Attól függ, mennyit kiabálsz és reklamálsz a rádióban.”

A Gaslyval való nézeteltéréséhez annyit tett hozzá, hogy esélye nem volt arra, hogy elkerüljön a francia útjából, mert a saját helyzetére is gondolnia kellett. „Megálltam, mert el kellett engednem másokat, az ő útjából már nem tudtam eljönni. Igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy kitérjek az útjukból” – védekezett Sainz.

„Közben viszont majdnem lejárt az idő, ezért egy kicsit magára is gondolt mindenki. Nekem is mennem kellett, különben lemaradtam volna az időmérő körömről – és akkor is feltartottak.”

Büntetésével Sainz a másik ferraris, a csapata által akadályozott Charles Leclerc mögül, a 11. rajtkockából várhatja a montreali rajtot.