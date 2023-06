Borús időben, 16 fokos levegő- és 18 fokos aszfalthőmérséklet mellett készülődött a mezőny az idei év nyolcadik időmérő edzésére a 2023-as Forma-1-es Kanadai Nagydíjon. A harmadik szabadedzésen vizes pályán gyűjthetett tapasztalatot a mezőny, és minden jel arra mutatott, hogy a kvalifikáción jól fog jönni ez a tudás.

A Q1 kezdetén az eső nem esett, de a főszerep az átmeneti abroncsoké volt még a vizes pálya miatt. Iparkodott is mindenki, tekintettel arra, hogy az időjósok 90 százalékra tették a csapadék visszatérését. A mezőny tagjai a szokásos ügymenet szerint folyamatosan köröztek, ugyanis amíg az eső nem érkezett meg, a pálya percről percre gyorsult.

Pontosabban csak köröztek volna: Csou Kuan-jü Alfa Romeójának hajtása elment és megállt a pályán, így belengették a piros zászlót. A kínai azonban újra tudta indítani autóját, így visszagurult a bokszba.

🚩 RED FLAG 🚩 Zhou has now pulled over to the side of the track #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/Z40iNRohZl — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

A közjáték után bő 14 perc maradt a Q1-ből. A mezőny még tudott úgy körözni, hogy bizonyos pontokon már száradt fel a pálya, ez meg is látszott a köridőkön. Leginkább Fernando Alonso és Max Verstappen villogtak az Aston Martinban, illetve a Red Bullban. Carlos Sainznak velük szemben azonban kellett némi idő, hogy összekapja magát a harmadik szabadedzésen bekövetkezett autótörése után.

A továbbjutás egyikük esetében sem forgott veszélyben, bár több mint sanszos, hogy Sainz valamilyen büntetést fog kapni, mert komoly feltartásos incidensbe került Cunoda Jukival (AlphaTauri) és Pierre Gaslyval (Alpine). Utóbbi két pilóta ki is esett a Q1-ben, ahogy Nyck de Vries (AlphaTauri), Logan Sargeant (Williams) és Csou is.

Gasly is evidently furious after his lap is ruined by Sainz #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/4STdwFhJ8p — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Gasly egyébként komolyan kiakadt a rádióban, de Cunodának is vaj lehet a füle mögött, ugyanis ő korábban Charles Leclerc Ferrariját és a haasos Nico Hülkenberget is blokkolta.

Charles isn’t happy with Yuki who blocks his fast lap 😳 Traffic is going to be an issue as we move into the final moments of Q1! 🫣#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/owGr6HL1XV — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

A Q2 elején az látszott, hogy az eső szép lassan közeleg, de Alexander Albon felrakatta a Wiliamsére a lágy gumikat a megjelenő száraz ív miatt. Lance Stroll kis híján komolyat csattant az Aston Martinnal egy megforgás miatt, de csak az első szárnya érintette a falakat.

STROLL CLIPS THE WALL 😬 Lance loses it and goes for a big spin and slide 😲 He somehow manages to keep it going! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/yC3qYazOUb — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Albon első körén nem volt túl gyors, de példáját sokan követték a mezőnyből néhány perces lemaradással. Át is vette ideiglenesen a vezetést a thai, mutatva ezzel, hogy ideje gumit váltani.

8 perccel a Q2 leintése előtt azonban a célegyenesben elkezdett esni az eső, nehéz volt jó döntéseket hozni, valóban trükkösek voltak a körülmények. 5 perccel a vége előtt Leclerc és Sergio Perez is kieső helyen volt már a Red Bull-lal, Lewis Hamilton veszélyben volt a Mercedesszel, miközben Albon vezetett. Leclerc közben kapott egy fekete-fehér zászlós utolsó figyelmeztetést is a versenyirányítás utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt, ami a pályalevágásokat illeti.

Perez és Leclerc végül maradtak szorult helyzetükben: a pálya sokat romlott néhány perc alatt, és próbálkoztak slick gumikon, intermediate abroncsokon, semmi nem segített rajtuk. Búcsúztak tehát mindketten a szakasz végén, ment velük Stroll, Kevin Magnussen (Haas) és Valtteri Bottas (Alfa Romeo) is. Stroll ellen egyébként szintén vizsgálatot kezdeményeztek egy feltartás miatt.

A Q3 kezdetére már rendesen megjött az eső, így logikusan a legelső körökből hozhatták ki a legtöbbet a pilóták. Verstappen kis túlzással többet ment keresztben, mint egyenesen, de így is ő futotta meg a leggyorsabb kört a piros zászló előtt, melyet hét perccel a leintés előtt Oscar Piastri csalt elő a McLarennel.

🚩 RED FLAG 🚩 Piastri loses it at Turn 8 and hits the barrier Driver is OK, but it’s an early end to Oscar’s session 😔#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/9VBNLoOYdW — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

A maradék hét percben jóval vizesebb volt a pálya, mint korábban, ezzel el is dőlt, hogy a sorrend már nem változik. A pole-pozíció tehát Verstappené lett, jókora meglepetésre Hülkenberg előtt, aki még a piros zászló előtt néhány másodperccel felugrott a második helyre Alonso elé. A két Mercedes a 4-5. helyen zárt Hamilton, George Russell sorrendben, Esteban Ocon pedig a hatodik lett az Alpine-nal. A legjobb tíz további sorrendje: Lando Norris (McLaren), Sainz, Piastri, Albon.

Green light on, let’s get going! Less than 7 minutes remain of Q3 👀#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/PicKZUExiU — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

A 2023-as Forma-1-es Kanadai Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 20 órakor kezdődik.