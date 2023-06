Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Kanadai Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson Max Verstappen volt a leggyorsabb a Red Bullal Charles Leclerc Ferrarija és az Aston Martin spanyolja, Fernando Alonso előtt.

Szombatra megérkezett az időjósok által is prognosztizált eső, 14, illetve 17 fokra hűlt vissza a montreali levegő és aszfalt. A szabadedzés kezdetén csak szemerkélt, de minden csuromvizes volt, és az égen is sötét felhők sorakoztak.

We could be in for a dramatic qualifying day! 👀 #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/GQBC9fTN3f

A körülmények ellenére viszonylag hamar beindult az élet a pályán, ugyanis lehetőség nyílt ezzel az idei új esőgumik kipróbálására. A Pirelli kék oldalfalú abroncsait először vetették be tömegesen a pilóták, a gumik különlegessége, hogy ezekhez nem kell (és nem is szabad) gumimelegítő paplanokat használni.

Negyed óra után már felhúzott annyi vizet a mezőny a pályáról, hogy az átmeneti abroncsokat választók is versenyképes köröket tudtak futni az esőgumikat választókhoz képest, így hamar váltott mindenki a gyorsabb gumikra. A mezőny egészen jól abszolválta a feladatot, egyedül Cunoda Juki volt az, aki az AlphaTauriban kétszer megforgott, de az autó nem sérült.

Carlos Sainz és Alexander Albon nem kötöttek jó barátságot egymással: a Ferrari spanyolja kétszer is feltartotta a Williams versenyzőjét, az ügyben a stewardok is vizsgálatot kezdeményeztek az edzés leintését követően. Sainznak nem sokkal később, még a félidő előtt véget ért az edzése, ugyanis a falnak ütközött. Az első kanyar bukóterében megálló roncs miatt piros zászlóval megszakították az edzést.

A romok eltakarítása után 22 percig körözhetett a mezőny a pályán, az idők pedig folyamatosan javultak. A tempót végig Verstappen diktálta, néhány percenként javított addigi legjobbján.

Tíz perccel a leintés előtt komolyan rázendített, elsőként a célegyenesben, ettől pedig ismét visszalassult a mezőny. Ezzel ki is alakult a végeredmény: Verstappen közel 3 tizedmásodperccel bizonyult gyorsabbnak Leclerc Ferrarijánál, mögöttük azonban már 1,3 másodperc feletti hátránnyal végzett Alonso. A legjobb négyben négy különböző autó szerepelt Kevin Magnussen (Haas) révén.

9 minutes to go and Verstappen is still in the lead: ⏱️ 1:23.106 Checo’s time is now ⏱️ 1:25.857. Rain is getting worse ☔️! #CanadianGP pic.twitter.com/hsLjyQfSt0

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 17, 2023