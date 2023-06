Fontos hétvége előtt áll Max Verstappen és a Red Bull, amennyiben ugyanis megnyeri a holland a vasárnapi Kanadai Nagydíjat, pályafutása 41. futamgyőzelmével beérheti az örökrangsorban Ayrton Sennát, ami egyben a csapat 100. F1-es sikerét jelentené.

Bár a pontversenyben jelenleg is fölényesen vezető kétszeres világbajnok korábban többször hangoztatta, hogy nem foglalkoztatják őt a mérföldkövek és a rekordok, a holland egymásra halmozza a sikereket, a Spanyol Nagydíjat Grand Slammel húzta be. Lewis Hamilton azt sem tartja kizártnak, hogy egy nap az ő rekordjait is megdönti.

„Hosszú karrier áll még előtte, szóval abszolút” – felelte arra a kérdésre a hétszeres vb-győztes, számít-e arra, hogy egy nap letaszítják őt a trónról. „Végső soron azért vannak a rekordok, hogy megdöntsék azokat, mögötte pedig egy kiváló csapat áll. Addig is keményen kell dolgoznunk azon, hogy még nagyobb rekordokat kelljen megdöntenie. Remélem, lesznek még köztünk szoros versenyek a pályafutásom utolsó időszakában.”

Azt egyelőre homály fedi, meddig marad a Forma-1-ben a jelenleg 38 éves Hamilton. Legutóbb a két héttel ezelőtti barcelonai futam után röppentek fel a pletykák, hogy rövidesen meghosszabbíthatja az idei év végén lejáró szerződését a Mercedesszel, ami akár napokon belül meg is történhet – ugyanakkor még nincs minden kérdésben egyetértés, mint azt Toto Wolff is elárulta:

Új fejleményekkel Hamilton sem tudott szolgálni a szerződéshosszabbítás ügyében folytatott tárgyalások kapcsán. „Nem igazán tudok sokat mondani róla. Majd lesz, amikor lesz. Nekem mindegy, hogy a jövő héten lesz-e kész, vagy majd egy hónap múlva” – idézi Hamilton szavait a Telegraph. „Találkoztam Totóval, többször is beszéltünk. Remek a kapcsolatunk, de nem tudok ehhez újat hozzátenni.”

Arról is beszélt, nagyon várja, hogy a Mercedes átalakított autójával versenyezzen a hazai közönsége előtt, a Brit Nagydíjon. „Bízom benne, hogy a legutóbbi verseny nyújtott teljesítményünk reprezentatív volt” – utalt a barcelonai kettős dobogóra. „Körönként talán három tizeddel voltunk lassabbak a Red Bullnál, ami a legjobb eredményünk idén. Talán Silverstone-ban valóban versenyezhetünk ellenük.”