Egyetlen ügyetlen mozdulat is elég volt ahhoz, hogy leálljon a fél környék Zuglóban. Április 22-én, szerdán egy, a GreenGo flottájába tartozó Volkswagen e-Up a 3-as és 61 villamos sinein végezte.

A Zuglói Önkormányzati Rendészet szerint a problémát az okozta, hogy a sofőr parkoláskor véletlenül rossz pedálra lépett, összekeverte féket a menetpedállal, ezért a kis elektromos autó a síneken landolt.

Ennek következtében a villamosforgalom közel egy órára leállt. Az utasokat pótlóbuszokkal vitték tovább az érintett szakaszon. Szerencsére személyi sérülés nem történt, a járművet végül daruval emelték le a pályáról. A helyszínt a Zuglói Önkormányzati Rendészet biztosította, a rendőrség pedig intézkedett a sofőrrel szemben.

Sínautók a múltból Bár a sínautózás elsőre furcsán hangzik, a vasúti és közúti járművek keresztezése egyáltalán nem új találmány. A múlt században több helyen is használtak olyan autókat, amelyeket kifejezetten a síneken való közlekedésre alakítottak át: különleges vezetőperemeket, vasúti kerekeket vagy felcsavarozható szerkezeteket kaptak, hogy stabilan fussanak a pályán. A Volkswagen legendás Bullijából is készültek ilyen változatok – ezek a járművek karbantartóknak, pályamestereknek segítettek gyorsan eljutni a vasúti szakaszok között. Kísérleti jelleggel egykoron egy Ikarus 260-as autóbuszt is átalakítottak sínautóbusszá.

Az eset jól mutatja, milyen gyorsan okozhat komoly fennakadást egy pillanatnyi figyelmetlenség a városi közlekedésben – különösen ott, ahol az autós és kötöttpályás forgalom ennyire közel fut egymáshoz.