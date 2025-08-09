Egy sofőr idén júniusban a kiskörei Tisza-híd Kisköre felőli részén figyelmetlenül közlekedett kocsijával, ezért nem vette észre, hogy az úttest jobbra kanyarodik, ő azonban egyenesen haladt és ráhajtott a vasúti sínpályára. A vádlott röviddel ezután megpróbált onnan lehajtani, de eközben nekiütközött egy vasúti érzékelő berendezésnek, ami megrongálódott.

Az Egri Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be a férfi ellen.

Az ügyészség szerint a vádlott az érzékelő megrongálásával, illetve azzal, hogy a járművel a vasúti pályán akadályt képezett veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát, ezáltal mások életét és testi épségét. A vasút munkatársa az eseményről az arra közlekedő vonat vezetőjét értesítette, így elkerülve a balesetet.

A járási ügyészség a közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétséggel vádolja az egyébként büntetlen előéletű férfit, és vele szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

Miért volt ott sín?

Mint a wikipédia bemutatja a kiskörei Tisza-híd az ország utolsó közös használatú hídja a Tiszán, a vasúti és a közúti forgalom átkelését egyaránt biztosítja a folyó felett. A keskeny és alacsony hídon egy vágányt, illetve egyetlen forgalmi sávot alakítottak ki a közös pályatengelyben, emiatt a váltakozó irányú közúti forgalmat mindkét felhajtón a vasúti forgalom áthaladását biztosító sorompók irányítják, amiket az itt dolgozó kerékpáros hídőr vasutas felügyel.

A Tisza egykori hatalmas árterületét keresztező híd jelenlegi hosszát tekintve, a Nagyrákosi völgyhíd és az Újpesti vasúti híd után, Magyarország harmadik leghosszabb vasúti hídja.

