Autósok számára is érdekes vízi átkelőhelyek után kutatva morzsoltam le bő ezer kilométert egy Suzuki SX4 S-Cross volánja mögött. Az első cikkben a Tisza egyedülálló pontonhídjain zörögtem át, most pedig egy apró komp, és egy fontos, érdekes híd kerül terítékre.

Egy megfelelő rámpával, a megfelelő tempóval komp nélkül is átjuthatna a Suzuki a túlpartra

Bár mérete kicsi, szerepe nem alábecsülendő, a helyiek számára fontos a komp üzemelése, nélküle kerülhetnék a kanyargó Sajót Kesznyéten irányába, ha az M30-as autópálya szakaszt szeretnék elérni.

Kompok a Tiszán Az Útinform térképe szerint jelenleg 17 komp üzemel a Tiszán, ezek működési szabályai, teherbírások, viteldíjuk nem egységes. Van ahol ingyenes a révátkelés, például Tiszadob és Tiszalúc között, de a legtöbb helyen kérnek viteldíjat, ami szerencsére nem eget verő összeg, egy személy átlagosan 60 forintot fizet a kompokon, a személyautók viteldíja pedig 2-300 forint között mozog. Bár teherbírásuk különböző, a kompok egységes elven működnek, mind a köteles komp kategóriájába tartoznak. A szerkezet mozgatását saját dízelmotorja (vagy esetenként egy külön kishajó) mozgatja, de az egész szerkezet drótkötélre van függesztve, egy első és egy hátsó függesztőkötél segítségével. Külön kormányszerkezetet nem használnak, a kormányzáshoz a függesztőköteleket feszítik vagy lazítják egymástól függetlenül, elektromos csörlő segítségével.

Muhinál sem térnek el az átlagtól az árak, a viteldíj személyautó esetén 190 forint, személyenként pedig 60 forintot szed a kompkezelő, aki pár napja egy hősies állatmentés okán került be a napi hírekbe. Fuldokló őzgidát húzott ki a Sajóból. A férfi az állat kapálózására lett figyelmes, a komppal indult érte, mikor odaért, puszta kézzel ragadta meg a fuldokló kis gidát, és kiemelte az életveszélyes helyzetbe került állatot.

Muhiról mindenkinek 1241, vagyis a tatárokkal vívott ádáz, elvesztett csata ugrik be. Ennek emlékművét idén újították fel uniós forrásból, már nincs életveszélyt jelző tábla, a kidőlt keresztek is visszakerültek a helyükre, ha a 35-ös főúton haladunk, megállhatunk pár pillanatra.

Vasúti síneken autóval, át a Tiszán

Ha a 35-ös környékén keringve a Tisza-tó felé vesszük az irányt, Kiskörénél ráakadhatunk a keleti országrész újabb érdekes hídjára, ahol vasúti sorompó állja utunkat. Előzetes információk nélkül furcsa lehet, hogy szabad jelzésre nem csupán áthaladunk a síneken, hanem ráhajtunk azokra, és a vonatok által is használt pályán kelünk át a túlsó partra. Ha az ország bármelyik másik vasúti hídján próbáljuk meg ezt a mutatványt, garantáltan bekerülünk a napi hírekbe, de itt ez mindennapos rutin. A kiskörei Tisza-híd ugyanis az ország utolsó vegyes használatú hídja, amely egyaránt biztosítja a közúti és a vasúti forgalom átkelését a folyón. Hasonló látható a Hajógyári sziget K hídjánál, amely a Sziget fesztivál főbejárata, de ott vonat nem közlekedik már.

Nyugodtan tettem hát P-állásba a Suzuki SX4 S-Cross automata váltóját, a Start-stop rendszer is érezte, hogy itt akad idő spórolni, így néma, leállított motorral állva vártunk a szabad jelzésre. Igaz, nem vonat miatt, az ritkán jár, és lassan. A 102-es, Kál-Kápolna–Kisújszállás vasútvonalon naponta öt vonatpár zötyög át, a híd rossz műszaki állapota miatt 20 km/órás maximális sebességgel. Tehát nem a komótosan cammogó Bzmot szerelvény tart fel, egyszerűen túl keskeny a kocsipálya, ezért a közúti forgalmat mindkét irányból jelzőlámpák szabályozzák.

Ha szabad a pálya, autóval is 40 km/óra a megengedett maximális tempó, de nem is kívánjuk a komolyabb sebességet, főleg ha engedünk a bennünk élő gyereknek, és pont a síneken tartva akarunk haladni a túlpart felé, megtáncoltatva a kocsit.

Sőt, még inkább lassítunk, ha ismerjük a híd hányattatott sorsát. Átadása a vasút virágkorában 1887-ben történt, a 780 méter faszerkezetű építmény korának leghosszabbja volt, de a pára erősen rongálta a fa elemeket, ezért 1907-re folytvasból készült hídszerkezettel építették át. Majd jöttek a világháborúk, és innen mindenki tippelhet: igen ezt a hidat is felrobbantották, többször, mint kellett volna. 1944-ben kétszer is, az utolsó volt valóban végzetes, mindhárom meder feletti szerkezet a folyóba zuhant, valamint megsemmisültek a mederpillérek, illetve nyolc ártéri pillér is.

Az újjáépítésre tíz évet kellett várni, a jégzajlás miatt nem túl megbízható kompközlekedés kiváltására 1958-ban közúti útpályával bővítették. A legutóbbi felújítása 1972–76 között volt, azóta szabad a gazda a rozsdának, állapota folyamatosan romlott, ezért is van szükség a súly, és sebességkorlátozásra.

A szerkezetek anyagának egy része még 1906-ból származó hegeszvas, a felújítás tehát tényleg elkerülhetetlen. Mivel a forgalom nem olyan sűrű, hogy megszűnjön a vegyes használat, és külön hidat kapjanak az aszfalton közlekedők, az átkelő viszont fontos (Tiszafüred és Szolnok közötti közel száz kilométeres szakaszon, nincs más átkelési lehetőség a Tiszán) ez a különleges híd marad a Tisza-tó környékének egyedi jellegzetessége. A tervek szerint a korszerűsítés kiterjed egyebek között a szerkezeti elemek cseréjére, a vasbeton közúti pályalemez és vasúti pálya felújítására, sín- és közúti dilatációs szerkezetek beépítésére és javítására, korróziómentesítésre, valamint a hídhoz csatlakozó közút útburkolatának, útpadkájának és vezetőkorlátjának felújítására. A beavatkozás eredményeként megszűnik a vasúti forgalomban bevezetett 20 km/órás sebességkorlátozás, a megengedett sebesség a duplájára, 40 km/órára változik.

Mire számíthatunk mi autósok a felújítás alatt?

A híd Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyei oldalán is útzár lesz. A Heves és Pusztataskony között autózók terelőúton, a 3213 – 33 – 3216 számú utakon keresztül közlekedhetnek majd és a Kisköre, Tiszanána, Sarud, Újlőrincfalva, Poroszló, tiszafüredi Tisza-folyó híd, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Abádszalók érintésével juthatnak át Pusztataskonyra. A közlekedők a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon keresztül tájékozódhatnak az ajánlott kerülőútvonalról és az ahhoz kapcsolódó forgalmi helyzetről.

2018. június 16-ától kezdődik a teljes lezárással járó részleges felújítás, a munkálatok várhatóan öt hónapig tartanak. Nekünk így épp sikerült elcsípni a sínen autózás élményét a Suzukival, és gyorsan szétnézni a Tisza-tó környékén, ahova mindenképp visszatérünk még, lehetőleg kerékpárokkal a tetőcsomagtartón.