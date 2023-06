2021 óta komoly nyerő szériában van a Red Bull és Max Verstappen, a holland első világbajnoki évében 10, a másodikban 15 futamgyőzelmet szerzett, az idén eddig behúzott öttel együtt pedig már kerek 40-ig jutott Forma-1-es pályafutása során. Ha a hétvégi Kanadai Nagydíjat is megnyeri, beéri majd a háromszoros világbajnok Ayrton Senna 41-es eredményét.

Montrealban a csütörtöki sajtónapon megkérdezték, mit jelentene ez számára.

„Nem igazán nézem a számokat” – felelte. „Mindenkinek másképp alakul a pályája, egyes pilóták sokkal hamarabb ülhetnek győztes autóba, mint mások, emellett manapság sokkal több futam van egy évben, mint régen. De kisgyerekként sosem hittem volna, hogy ott leszek egy ilyen listán. Szóval számomra fantasztikus dolog lenne, de összehasonlítani kár ezeket a számokat.”

Senna egyéni beérése mellett egy másik mérföldkövet is jelenthet, ha Verstappen – vagy akár Perez – győzni tud a Kanadai Nagydíjon, az ugyanis a Red Bull Racing 100. F1-es futamgyőzelme lenne – a Ferrari (242), a McLaren (183), a Mercedes (125) és a Williams (114) után ötödikként érhetik el a három számjegyes határt. A címvédő nem izgul a nagy eredmény kapujában.

„Én nem foglalkozom az ilyenekkel. Nem vagyok babonás, nem érdekelnek ezek. Mindenki ismer olyanokat, akik nem mennek a létra alá, nem tesznek cipőt az asztalra, ilyenek, én viszont épp az ellenkezőjét tenném: átmennék a létra alatt. Maradjunk az alapoknál: legyünk tisztában azzal, min kell dolgoznunk, hogy még gyorsabb legyen az autó, ezt is csináltuk eddig ebben az évben. Nyilván bármikor félresikerülhet egy hétvége, de ennek semmi köze valami elérni kívánt számhoz.”

Az idén eddig látottak alapján persze nem csak a montreali siker esélyes, sokak szerint még az is előfordulhat, hogy a Red Bull 2023 mind a 22 fordulójában diadalmaskodik. A holland nem hisz ebben.

„Nem. A tavalyi szezon is észbontó volt már a 15 győzelemmel. Nekem csak az a lényeg, hogy meglegyen a bajnoki cím. Ha a teljesítményünket nézzük, igen, akár mindet megnyerhetjük, de ez nem reális. Minden szezonban akadhat valami gond, néha rajtunk kívül álló okokból. Szóval én nem igazán tudom elképzelni. Az autó tempója alapján nyilván igen a válasz. Ha jól emlékszem, egyszer a McLaren közel került ehhez, egy futam maradt ki nekik. De akkor kevesebb verseny is volt” – magyarázta, utalva arra, hogy 1988-ban a McLaren Alain Prost és Ayrton Senna párosával 16-ből 15 nagydíjat húzott be.

És ha már nem nyer meg minden futamot ő és a Red Bull, ki legyen az, aki a dobogó tetejére áll? Verstappennek megvan a jelöltje:

„Ha az a kérdés, melyik versenyző győzelmét látnám szívesen, Alonso az. Bírom. Sosem adta fel, és látható, mennyire imádja a versenyzést. Néha, ha éveken keresztül középmezőnybeli autókat vezet az ember, megkophat a lelkesedés, de ő igazi versenyző. Egy állat.”