Még a mémgyárat is beindította Lewis Hamilton és George Russell egymásra találása a Forma-1-es Spanyol Nagydíj időmérő edzésén, miután a Q2-ben összeütköztek. A jelenet sokakat egy szintén barcelonai, ám 2016-os esetre emlékeztetett, amikor ugyanúgy két Mercedes akadt össze egymással, igaz, akkor még Nico Rosberg volt Hamilton csapattársa.

A los Mercedes les encanta estrellarse en el #SpanishGP . Ya Hamilton se llevo por los cachos a Rosberg en 2016, ahora casi destrampa a Russell, con un compañero de equipo así, pa’ que enemigos😂🏎. 2016 – 2023 pic.twitter.com/zhgWTPX7zZ — José Antonio Pérez Barboni (@PerezBarboni) June 3, 2023

Nos, ezúttal a csattanás közel sem volt ekkora, mint hét évvel korábban a vasárnapi rajt után, de ez inkább múlt a vak szerencsén, viszont Hamilton autóján így is megsérült az első légterelő. A visszajátszásból kiderült, azután került a fűre Hamilton, hogy Russell ráhúzta az autóját a hétszeres világbajnokra, miközben az egyik Ferrari mögül húzódott ki.

„Nem tudtam, hogy ott van mellettem” – nyilatkozta a Sky Sports F1-nek Russell. „Épp a gyors körömet kezdtem meg, és próbáltam szélárnyékot venni Sainzról. Szerencsére semmi komolyabb nem történt.”

Russell végül ki is esett a Q2-ben – csakúgy, mint a Red Bull-os Sergio Pérez –, ami lényegesen rontott a fiatal brit szája ízén, aki így csak a 12. helyről várhatja a futamot. „Minden, hogy őszinte legyek” – válaszolta, amikor arról kérdezték, mi csúszott félre. „Már ahogy kijöttem a bokszból, nem volt tapadásom, ezután az autó elkezdett pattogni a gyors kanyarokban, ezért azokat nem tudtam padlógázon bevenni, ellentétben a ma reggellel.”

„Ez egy nagyon furcsa időmérő volt, nem is vagyok meglepve, hogy kiestem a Q2-ben” – tette hozzá kritikusan. „Egyáltalán nem volt meg a tempó, és nem éreztem jól magamat az autóban. Csalódást keltő volt az egész. Változtattunk néhány dolgot, de semmi olyat, amitől ennyire jelentős hatást vártunk volna. Nem szabadna ebben a helyzetben lennünk.”

Hamilton véleményét szintén kikérték az esetről, aki egyértelműen kijelentette, egy félreértés vezetett az ütközésükhöz. „Ez csak egy félreértés volt, ami az utolsó körben teljesen normális” – mondta a hétszeres vb-győztes. „Nem éreztem, hogy utána nagyon megváltozott volna az autó, talán egy picit jobbra húzott.”

🤔 Nico Rosberg, Russell-Hamilton temasında hatalı olan tarafın Hamilton olduğunu ve kendisinin Russell'dan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz?pic.twitter.com/d4Ro3pG0lb — Parc Fermé + (@parcfermeplus) June 3, 2023

Álláspontját Toto Wolff, a Mercedes csapatvezetője is alátámasztotta. „Ez egy félreértés volt. Egy hirtelen pillanatban hiányzott a megfelelő kommunikáció a garázsból, ezért nincs kit hibáztatni” – húzta alá az osztrák szakember.

Hamilton a történtek ellenére továbbjutott a Q3-ba, de ott csak az ötödik helyen végzett. „Teljesen megdöbbentett a mai nap. Igazi meglepetés volt, hogy ennyire elöl voltunk, és az első sorért harcoltunk. Az éjszaka nagyszerű munkát végeztünk az elemzésekkel. Tegnap még este 11 órakor is a pályán voltam, és próbáltam kitalálni, hol találjunk még időt” – értékelte a napját Hamilton.

„Határozottan nem számítottam arra, hogy az első sorért harcolunk majd, de az autó életre kelt a harmadik szabadedzésen. Ez azt mutatja, hogy fejlődik az egész csomagunk” – vonta le a következtetést, amiért köszönetet is mondott minden kollégájának. „Nagyon élvezetes volt ma vezetni ezt az autót. Gyakorlatilag a 10-es kanyarig az első sorban voltam, ott viszont rátekertem a motorerőre, és ezért túlkormányzottá vált az autó. Emiatt két tizedmásodpercet veszítettem, de nem vagyok csalódott – ha a világbajnokságért csatáznék, talán az lennék. Most viszont inkább bátorít, mert azt látom, hogy ott van az autónk, ahol, és remélhetőleg holnap innen is előrébb tudunk lépni” – tekintett előre a versenyre.

Az incidens a stewardok elé került, büntetést azonban nem osztottak ki, ellenben hivatalos figyelmeztetésben részesítették Russellt és a csapatot.