Felhős időben, 21 fokos levegő- és 24 fokos aszfalthőmérséklet mellett készülődött a mezőny az idei év hetedik időmérő edzésére a 2023-as Forma-1-es Spanyol Nagydíjon. A harmadik szabadedzésen azonban már megmutatta magát az eső, és a sötét felhők a kvalifikáció idején is körbelengték a Catalunya versenypályát.

A Q1 kezdete előtt percekkel elkezdett csepegni az eső, de ez nem volt elég ahhoz, hogy a bokszutcát ne száraz pályára alkalmas abroncsokon hagyja el a mezőny. 17 versenyző rögtön a pályára hajtott, csak a két Ferrari és Logan Sargeant maradt a bokszban a Williamsszel, miközben a körözők mondták, hogy úton van a csapadék.

A víz már az eső érkezése előtt is megnehezítette a pilóták dolgát, a 10-11-es kanyarok között egy vízátfolyás megmaradt a pályán. Előbb Cunoda Juki (AlphaTauri), majd a csapattárs Nick de Vries, később pedig Valtteri Bottas (Alfa Romeo) is megforgott a nedves folton. Hibázott még Fernando Alonso is, aki az Aston Martinnal az utolsó kanyar bukóterébe száguldott be, autója viszont épségben maradt. Alexander Albon (Williams) is megforgott az 5-ös kanyarban, őt a vizes rázókő tréfálta meg.

Bottas piruettjekor egyébként piros zászlót lengettek be a pályára került kavicsmennyiség miatt. 14 perc volt ekkor még a Q1-ből, az idő telt, az eső közeledett, és csak hét embernek volt száraz pályás ideje.

It’s slippy out there! 👀 The red flag was due to gravel being dragged back onto the track by the drivers who went off#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/kx1cYLieoK — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

A takarítást követően a pálya még mindig alkalmas volt a slick gumis körözésre, de a veszélyek nem múltak el. Mindezt megspékelte a sűrű forgalom is: Carlos Sainz Ferrariját egy alkalommal például kőkeményen feltartotta Alpine-jával Pierre Gasly. A vízfolt még egyszer kibabrált de Vries-szel, a holland ezúttal a korábbinál is mélyebbre csúszott a sóderágyban, de folytatta a kvalifikációt.

Charles Leclerc-nek kifejezetten nehezen mentek a dolgok: a Ferrari monacóija két mért kör után is csak a 17. helyen állt, valami nem volt rendben a hátsó gumijaival állítása szerint. Kieső helyen volt három perccel az idő lejárta előtt is Sergio Perez a Red Bull-lal: mindkettejüknek csak a többiekre kellett figyelniük, az esőveszély ekkor elmúlt.

A végén rengeteget javult a pálya, mindenki sokat gyorsult. Pereznek épphogy összejött a továbbjutás, Leclerc azonban a 19. helyen búcsúzott Bottas, Kevin Magnussen (Haas) és a két Williams társaságában.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌ Agony for Charles Leclerc, who is out in Q1! Bottas

Magnussen

Albon

Leclerc 📸

Sargeant#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/GFMfrAx1KO — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

A Q1-ben Gaslynak egyébként összejött még egy feltartás, a szakasz végén a Red Bull-os Max Verstappen nem tudott mellette elmenni.

A Q2 kezdetekor már nem volt akkora a rohanás, kevésbé félt a mezőny az érkező esőtől. Egyenként szivárogtak ki a pályára az autók a pályára, és szép lassan mindenki futott egy mért kört. Verstappen elővette a pénteki domináns formáját, fél másodperccel előzte Alonsót, Esteban Ocont (Alpine) és a másik Aston Martinban ülő Lance Strollt. Őket követte George Russell a Mercedesszel, valamint Gasly, majd jött Perez és Sainz a 7-8. helyen, de ők használt gumikon mentek először egy biztonsági kört.

Verstappenhez csak a később érkező Lewis Hamilton tudott közel kerülni, bő két tizedmásodpercet kapott a Mercedes hétszeres világbajnoka a hollandtól. Az említetteken kívül ekkor Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) fért be a legjobb tízbe, a kiesőzónából várta a folytatást a két McLaren, a két AlphaTauri és Nico Hülkenberg (Haas).

A szakasz hajrájában Perez került bajba: kicsúszott a sóderágyba a mexikói, jól bekoszolva ezzel a gumijait, jelentősen rontva ezzel továbbjutási esélyeit.

Sergio Perez is in the gravel but should have time for another go#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/3UWY4uYgjQ — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

A pálya sokat javult ezúttal is, és jött a káosz: a két Mercedes a célegyenesben egymásnak ment, Hamilton első szárnyából letört egy darab, de a rosszabbul nem ő, hanem Russell járt, aki nem jutott tovább a Q3-ba. Perez sem ugrotta meg ezt a lécet, melyet Hülkenberg 10. ideje jelentett: búcsúzott tehát egy Red Bull, egy Mercedes, Csou, valamint a két AlphaTauri, miközben például Lando Norris csak 16 ezreddel futott lassabb kört a McLarenben, mint Verstappen.

A Q3-ra Alonso nem indult el a többiekkel együtt, az Aston Martin szerelői még mindig a Q1-es sóderlovaglásnál összeszedett sérülésekkel foglalkoztak. A többieket ez nyilván hidegen hagyta, főleg Verstappent, aki az első köröket követően 9 tizedmásodperccel vezetett Hamilton előtt. Norris volt ekkor a harmadik Ocon, Sainz, Oscar Piastri (McLaren), Stroll és Gasly előtt. Kör nélkül állt ekkor Hülkenberg és Alonso.

Hülkenberget a Haas kiküldte az üres pályára, a német egyetlen próbálkozása során nagyot futott: Verstappentől ő is megkapta 9 tizedjét, de Hamiltontól csak három századdal maradt el, és ideiglenesen a harmadik helyre pozicionálta magát.

A hajrára végül a spanyolok vonultak ki először: Alonso vezette a sort, őt követte Sainz, majd Stroll, Ocon, a két McLaren és Gasly érkezett mögöttük. Hamilton és Verstappen csak fél körrel később jöttek. A végén mindenki tudott javítani, de a sorrend jelentősen megváltozott: Verstappen maradt az élen, Sainz feljött a második, Norris pedig a harmadik helyre.

Gasly lett a negyedik, de a franciának kinéznek büntetések a feltartások miatt, amiből profitálhat mindenki, aki mögötte végzett: Hamilton, Stroll, Ocon, Hülkenberg, Alonso és Piastri.

A 2023-as Forma-1-es Spanyol Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.